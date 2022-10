Sport am Wochenende: Nationenpreis Vielseitigkeit Boekelo, Dressur in Troisdorf und Schenefeld und mehr

Es wird etwas ruhiger im Turniersport derzeit, aber einige nationale und internationale Höhepunkte warten dennoch auf Reitsportfans am Wochenende. Allen voran geht es in Boekelo um den Nationenpreis Vielseitigkeit in einer CCI4*-L. Grand Prix-Sport im Viereck gibt es national unter anderem in Schenefeld und Ingolstadt.

Nationales Dressurturnier (S****) vom 7. bis 9. Oktober in Schenefeld

Neben dem norddeutschen Berufsreiterchampionat Dressur mit Pferdewechsel gibt es in Schleswig-Holstein an der Grenze zu Hamburg dieses Wochenende weitere spannende Dressurprüfungen zu sehen, wie die für sieben- bis neunjährige Pferde ausgeschriebene S*-Dressur oder die Nordic GP Dressage Trophy mit Grand Prix und Grand Prix Special. In der Teilnehmerliste finden sich unter anderem Reiter wie Vize-Berufsreiterchampion 2022 Felix Kneese, Bonhomme-Bereiterin Simone Pearce oder Nachwuchs-Europameisterin Allegra Schmitz-Morkramer.

Nationales Dressurturnier (S***) vom 7. bis 9. Oktober auf Gut Winkelacker/Ingolstadt

Ein Dressurcup bis Inter II-Niveau sowie eine Grand Prix-Tour finden auf Gut Winkelacker bei Ingolstadt statt. Unter anderem sind Reiter wie Lisa Müller mit ihrem wieder genesenen Wettlkamschen Aushängeschild D’Avie oder auch Moritz Treffinger mit seinem neunjährigen Nachwuchspferd Superstition angekündigt.

AUSLANDSSTARTS

Internationales Dressurturnier (CDI4*) vom 6. bis 9. Oktober in Troisdorf/Haus Rott

Neben der Großen Tour mit Grand Prix, Special und Kür gibt es in Troisdorf auch eine Tour für U25-Reiter im Viereck.

Weitere Informationen unter: https://results.equi-score.de/event/2022/20769/de

Internationales Springturnier (CSI5*) vom 06. bis 09. Oktober in St Tropez – Grimaud/FRA

Erneut geht es in Grimaud auf Fünf-Sterne-Niveau in den Parcours. Höhepunkt ist der Große Preis am Sonntag, dotiert mit 200.000 Euro.

Christian Ahlmann (Marl)

Weitere Informationen unter: https://jumping-golfe-saint-tropez-en.hubside.fr/

Internationales Springturnier (CSI4*-W) vom 06. bis 09. Oktober in Tetouan/MAR

Um Weltcup-Punkte geht es in Marokko für einige Vertreter des Hofguts Dagobertshausen.

Rene Dittmer (Stade); Sophie Hinners (Pfungstadt); Nicola Pohl (Marburg); David Will (Marburg).

Weitere Informationen unter: www.mrt.ma

Internationales Springturnier (CSI3*) vom 04. bis 09. Oktober in Oliva/ESP

Tobias Bremermann (Oyten); Kendra Claricia Brinkop (Neumünster); Mike Patrick Leichle (Schnarup-Thumby); Hilmar Meyer (Morsum); Janne Friederike Meyer-Zimmermann (Nottfeld); Constanze Nachtsheim (Aachen); Katharina Offel (Deutschland); Nina Piasecki (Mönchengladbach); Benjamin Wulschner (Dahlen); Michael Zwingmann (Hausen).

Weitere Informationen unter: www.metoliva.com

Internationales Pony-Springturnier (CSIP) vom 05. bis 09. Oktober in Opglabbeek/BEL

Helena Belkot (Hünxe).

Weitere Informationen unter: www.sentowerpark.com

Internationales Offizielles Vielseitigkeitsturnier (CCIO4*-NC-L) vom 05. bis 09. Oktober in Boekelo/NED

Noch ist nicht bekannt, wer für die Mannschaft im Nationenpreis aufgestellt wird, aber es haben sich einige Teilnehmer aus deutscher Sicht für das CCI4*-L in Boekelo (NED) angekündigt. Im letzten Jahr hatte Deutschland auf Platz drei gelegen, der Sieg ging an Großbritannien.

Sandra Auffarth (Ganderkesee); Arne Bergendahl (Hamminkeln); Vanessa Bölting (Münster); Emma Brüssau (Schriesheim); Beeke Jankowski (Schmalensee); Libussa Lübbeke (Wingst); Katharina Tietz (Hanstedt); Maj-Jonna Ziebell (Kaltenkirchen).

Weitere Informationen unter: www.military-boekelo.nl

Internationales Vielseitigkeitsturnier (CCI2*-L/2*-S/1*-Intro) vom 05. bis 09. Oktober in Saint Quentin/FRA

CCI2*-L: Sandra Simon (Deutschland).

CCI2*-S: Mayda Skye Seibert (Rödermark).

CCI1*-Intro: Sandra Simon (Deutschland).

Weitere Informationen unter: www.sqy-equitation.fr

Weitere Turniere (*/**) im Ausland mit deutscher Beteiligung

CSI2*/1*/YH Opglabbeek/BEL vom 06. bis 09. Oktober; www.sentowerpark.com

CSI2*/1*/YH Bonheiden/BEL vom 06. bis 09. Oktober; www.jumping-bonheiden.be

CSI2*/1*/YH Gorla Minore/ITA vom 06. bis 09. Oktober; www.equieffe.it

CSI2*/1*/YH/V Nice/FRA vom 05. bis 09. Oktober; www.nicecheval.com

CSI2*/YH Wiener Neustadt/AUT vom 06. bis 09. Oktober; www.csi-arenanova.at

CSI2*/YH Wroclaw/POL vom 06. bis 09. Oktober; www.tarantevents.pl