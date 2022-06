Sport am Wochenende: Neue Deutsche Meister in der Vielseitigkeit und Future Champions in Hagen gesucht!

Den Titel Berufsreiterchampion 2022 hat er schon in der Tasche, nun könnte es die nächste Goldmedaille für Michael Jung geben. Am Wochenende wird um die Deutsche Meisterschaft der Vielseitigkeit in Luhmühlen geritten. Daneben ist das CCI5*-L dort ein weiteres Highlight. Sportlich ist aber noch mehr los am Wochenende im Parcours und Viereck.

Internationales Vielseitigkeitsturnier „Longines Luhmühlen Horse Trials“ (CCI5*-L) und Deutsche Meisterschaft Vielseitigkeit (CCI4*-S) vom 16. bis 19. Juni in Luhmühlen

Sie ist ein Sichtungsweg zur Weltmeisterschaft Vielseitigkeit in Pratoni del Vivaro Mitte September und sicher werden sich noch einige Reiter mehr in Stellung bringen, als Michael Jung. Dieses Jahr steht allerdings auch nicht sein Vorjahressieger Chipmunk auf der Teilnehmerliste, sondern sein Berufsreiterchampionats-Pferd Highlighter. Auch andere Top-Pferde fehlen. Zu nennen ist da Amande de B’Neville,, die bekanntlich mit Julia Krajewski im letzten Jahr den Einzel-Olympiasieg holte und bei ihrem ersten Auftritt in dieser Saison in Wiesbaden einen souveränen Start-Ziel-Sieg einfuhr. Das Paar wird erst beim CHIO Aachen Ende Juni wieder an den Start gehen. Mit Christoph Wahler, Anna Siemer, Dirk Schrade und Sandra Auffarth wird es dennoch reichlich bekannte Gesichter in der CCI4*-S geben. Daneben findet auch noch eine CCI5*-L statt, für das sich einige Top-Reiter aus u. a. Großbritannien der Schweiz und Neuseeland angekündigt haben, wie zum Beispiel Tom McEwen, Oliver Townend oder auch Beat Sax und Felix Vogg sowie die Eheleute Price und viele mehr. St.GEORG ist live vor Ort und berichtet, hier geht es zum Zeitplan für das Wochenende.

Weitere Informationen unter: https://tgl.luhmuehlen.de

Internationales Jugendreiterfestival „Future Champions“ (CDIOJYP/CSIOJYPCh) vom 14. bis 19. Juni in Hagen a.T.W.

Der einzige Nationenpreis für den Reiter-Nachwuchs in Deutschland findet dieses Wochenende in Hagen statt, wie immer unter dem Namen „Future Champions„. Dabei geht es nicht nur in den Parcours, sondern auch ins Viereck für die vier Altersklassen Children, Ponys, Junioren und Junge Reiter. Für sie ist es auch eine offizielle Sichtung zu den Nachwuchs-Europameisterschaften in diesem Jahr.

Weitere Informationen unter: www.future-champions.de

Internationales Fahrturnier mit WM-Sichtung Einspänner und EM-Sichtung Jugend vom 15. bis 19. Juni in Bühl

Wichtige Sichtungen stehen auch für einige Sportler aus dem Fahrerlager bevor, denn für die Einspänner geht es dieses Jahr in Richtung WM (15. bis 18. September 2022 in Haras du Pin, Frankreich), im Jugendbereich steht eine Europameisterschaft (16. bis 21. August 2022 in Ungarn) an.

Weitere Informationen unter: www.reitverein-buehl.de

AUSLANDSTARTS

Internationales Offizielles Springturnier (CSIO3*-W) vom 16. bis 19. Juni in Prag/CZE

In Prag steht ein Nationenpreis auf Drei-Sterne-Niveau an, der aber außer der Reihe der EEF-Nationenpreisserie läuft.

CSIO: Hannes Ahlmann (Reher); Tobias Meyer (Deutschland); Philip Rüping (Steinfeld Oldenburg); Patrick Stühlmeyer (Steinfeld Oldenburg).

Einzelreiter: Pheline Ahlmann (Reher); Maximilian Schmid (Utting).

Weitere Informationen unter: www.csiopraha.cz

Internationales Springturnier (CSI5*-GCT/GCL/U25) vom 17. bis 19. Juni in Stockholm/SWE

Von bisher sieben Etappen der Global Champions Tour-Saison 2022 gab es bisher fünfmal einen deutschen Sieg. Chapeau und weiter so in Stockholm! Bis auf Katrin Eckermann werden alle bisherigen Sieger auch in Schweden am Start sein: Christian Ahlmann, Ludger Beerbaum (bereits zweimal siegreich), Daniel Deußer, und darüber hinaus noch weitere Athleten.

CSI5*: Christian Ahlmann (Marl); Jens Baackmann (Münster); Ludger Beerbaum (Riesenbeck); Daniel Deusser (Deutschland); Marcus Ehning (Borken); Laura Klaphake (Mühlen-Steinfeld); Philipp Weishaupt (Hörstel).

CSIU25: Linn Hamann (Ammersbek).

Weitere Informationen unter: www.gcglobalchampions.com

Internationales Springturnier (CSI4*) vom 16. bis 19. Juni in Poznan/POL

Nicola Pohl (Marburg); Andre Thieme (Plau am See); David Will (Marburg); Michael Viehweg (Schrobenhausen).

Internationales Springturnier (CSI4*) vom 15. bis 18. Juni in Opglabbeek/BEL

CSI4*: Andreas Kreuzer (Damme); Nisse Lüneburg (Hetlingen); Katharina Offel (Deutschland); Jana Wargers (Emsdetten).

Weitere Informationen unter: www.sentowerpark.com

Internationales Springturnier (CSI3*) vom 15. bis 19. Juni in Lichtenvoorde/NED

CSI3*: Julius Ehinger (Riesbürg); Johannes Ehning (Stadtlohn); Holger Hetzel (Goch); Felix Haßmann (Lienen).

CSI1*: Christina Gierlich (Rhede).

Weitere Informationen unter: www.outdoorgelderland.nl

Internationales Springturnier (CSIO3*/2*) vom 15. bis 19. Juni in Gorla Minore/ITA

CSI3*: Simon Widmann (Markt Schwaben); Alois Pollmann-Schweckhorst (Warstein).

CSI2*: Marc Bettinger (Deutschland); Tiara Bleicher (München).

Weitere Informationen unter: www.equieffe.it

Internationales Dressurturnier (CDI4*/Y) vom 16. bis 19. Juni in Achleiten/AUT

CDI4*: Liselott Marie Linsenhoff (Kronberg); Anna Magdalena Schessl (München); Franziska Stieglmaier (Roth); Laura Strobel (Nachrodt-Wiblingwerde).

CDIY: Sophia Ritzinger (Niederaichbach).

Weitere Informationen unter: www.achleiten.at

Internationales Dressurturnier (CDI3*/2*) vom 17. bis 19. Juni in Jardy/FRA

CDI3*: Susanne Müller-Windgassen (Mönchengladbach).

CDI2*: Jill Hollweg-de Ridder (Aachen); Ricarda Mombach (Monschau).

Weitere Informationen unter: E-Mail: [email protected]

Internationales Vielseitigkeitsturnier (CCI3*-S) vom 17. bis 19. Juni in Nunney/GBR

Johanna Marloh (Seevetal).

Weitere Informationen unter: E-Mail: brid[email protected]

Weitere Turniere (*/**) im Ausland mit deutscher Beteiligung

CSI2*/1*/YH Bonheiden/BEL vom 16. bis 19. Juni; E-Mail: [email protected]

CSI2*/1*/YH San Remo/ITA vom 16. bis 19. Juni; www.equiresults.com