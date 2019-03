Sport am Wochenende: Neuer Name für Braunschweig

Internationales Springturnier (CSI3*) mit Deutschem Hallenchampionat und HGW-Bundesnachwuchschampionat der Springreiter in Braunschweig

Auch wenn das CSI3* einen neuen Namen trägt: An der Veranstaltung selbst ändert sich nichts! Neben mehreren Weltranglistenspringen steht auch das HGW-Bundesnachwuchschampionat der Springreiter auf dem Programm. Teilnahmeberechtigt sind 25 Nachwuchstalente im Parcours, die sich bei den sechs Qualifikationen und einem Auswahllehrgang in Warendorf durchsetzen konnten. Auf die vier besten Finalteilnehmer wartet ein spannendes Stechen mit Pferdewechsel. Das gewann vor genau 20 Jahren übrigens Daniel Deußer – inzwischen ist er Weltcup-Sieger und aktuell Nummer drei auf der Weltrangliste …

Weitere Informationen unter www.loewenclassics.com

Internationales Springturnier (CSI5*/U25) in Paris/FRA

Das Saut Hermès in der französischen Hauptstadt feiert in diesem Jahr sein zehnjähriges Bestehen. Der Name verrät es schon: Ins Leben gerufen wurde das CSI5* von dem französischen Unternehmen Hermès, das für seine luxuriösen Taschen und Modeartikel bekannt ist. Neben Christian Ahlmann und Daniel Deußer wird sich auch Marcus Ehning in das Geschehen im Parcours einmischen. Im Großen Preis am Sonntag warten nicht weniger als 400.000 Euro Preisgeld auf die Reiter.

CSI5*: Christian Ahlmann (Marl); Daniel Deusser (Deutschland); Marcus Ehning (Borken)

U25: Laureen Budde (Herford); Maxime Perez (Deutschland)

Weitere Informationen unter: www.sauthermes.com

Internationales Springturnier (CSI4*) in Wellington/USA

CSI: Markus Beerbaum (Thedinghausen); Jessica Freye (Berlin)

Weitere Informationen unter www.equestriansport.com oder www.gdf.coth.com

Internationales Springturnier (CSI4* – Sunshine Tour) in Vejer de la Frontera/ESP

Carolina Gebel (Deutschland); Marcel Marschall (Altheim); Pia Meyer (Lagesbüttel); Nicola Pohl (Marburg); Lisa-Mayleen Thoma (Gütersloh); Karin Ernsting (Münster); Stephan Naber (Drensteinfurt); Torben Köhlbrandt (Emsdetten)

Weitere Informationen unter: www.sunshinetour.net

Internationales Springturnier (CSI3*/1*/J/P – Toscana Tour) in Arezzo/ITA

CSI3*: Xenia Erichsen (München); Nico-Michael Hoffmann (Enzklösterle); Maximilian Schmid (Utting); Jochen Teufel (Neuried); Thomas Teufel (Neuried-Altenheim); Michael Viehweg (Schrobenhausen); Holger Wenz (Bad Laer); Simon Widmann (Markt Schwaben); Marcel Wolf (Gailingen)

CSI1*: Magnus Schmidt (Naumburg); Theresa Heger (Schobenhausen); Nico-Michael Hoffmann (Enzklösterle)

CSIJ: Tiara Bleicher (München)

Weitere Informationen unter: www.arezzoequestriancentre.com

Internationales Springturnier (CSI3*) in Vilamoura/POR

Mark Bettinger (Deutschland); Marco Litterscheidt (Rheinbach)

Weitere Informationen unter: www.vilamouratour.com

Internationales Springturnier (CSI3*/1*) in Gorla Minore/ITA

Claudia Böttcher (Straßdorf); Niklas Krieg (Villingen-Schwenningen); Elisabeth Meyer (Chieming); Denis bNielsen (Isen); Celina Pietsch (Utting); Wolfgang Puschak (Aystetten); Sophia Schindlbeck (Seefeld); David Will (Herford); Lesley Wulff (Wulsbüttel)

Weitere Informationen unter: www.equieffe.it

Internationales Dressurturnier (CDI3*/U25/Y/J/P) in Ornago/ITA

CDI3*: Alina Röhricht (Dortmund)

U25: Lena Gundlage (Krailling); Raphael Netz (Tuntenhausen)

CDIY: Nadine Krause (Bad Homburg); Raphael Netz (Tuntenhausen)

CDIJ: Liselott Marie Linsenhoff (Kronberg)

CDIP: Paulina von Wulffen (München)

Weitere Informationen unter: www.scuderiemalaspina.it

Internationales Ponydressurtunier (CDIP) in Motesice/SVK

Jana Lang (Schmidgaden)

Weitere Informationen unter: www.furioso.sk

Internationales Vielseitigkeitsturnier (CCI2*-S) in Great Witchingham/GBR

Johanna Voelkel (Rheurdt), Merle Wewer (Peheim)

Weitere Informationen unter: www.blackwaterfarm.co.uk

Weitere Turniere (*/**) im Ausland mit deutscher Beteiligung

CDI1* Burband CA/USA vom 21. bis 24. März; www.cornerstonedressage.com

CDI2*/1*/YH Cervia/ITA vom 22. bis 24. März; www.lesiepicervia.it

CSI2*/1*/YH Lier/BEL vom 21. bis 24. März; www.azelhof.be

CSI 2*/1*/YH Villeneuve-Loubet/FRA vom 21. bis 24. März; www.espace-azur-cheval.com

CSI 2*/1*/YH Oliva/ESP vom 19. bis 24. März; www.metoliva.com

CSI 2*/1*/YH Valencia/ESP vom 19. bis 24. März; www.cesvalenciatour.com