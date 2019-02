Sport am Wochenende: Neumünster ruft!

Zu den rund 79.00 Einwohnern von Neumünster gesellen sich am Wochenende noch eine ganze Menge Reiter, Pferde und Zuschauer hinzu: Die VR Classics stehen an! Im Viereck geht es um Weltcup-Punkte, da lässt es sich ein Großteil der deutschen Dressurprominenz nicht nehmen, die Reise in den Norden anzutreten.

Internationales Weltcup-Dressur- und Springturnier „VR Classics“ (CDI-W/CSI3*) in Neumünster

Seit über einem halben Jahrhundert findet das Traditionsturnier in Neumünster statt. Besonders spannend wird der Ausflug in die Holstenhalle für die Dressurreiter, denn Neumünster ist vorletzte Station, um für die Westeuropaliga Weltcup-Punkte zu sammeln. Als Vohrjahressiegerin ist Isabell Werth bereits für das Finale in Paris gesetzt, in Neumünster wird sie dennoch auf Emilio dabei sein. Außerdem haben auch Dorothee Schneider, Helen Langehanenberg und Benjamin Werndl ihr Kommen angekündigt. Das Trio führt in dieser Reihenfolge auch momentan punktemäßig die Westeuropaliga an. Nach Paris fahren dürfen allerdings nur drei deutsche Paare (inklusive Isabell Werth) – es bleibt demnach spannend.

Für die Springreiter ist der Weltcup-Würfel nach dem Turnier in Bordeaux bereits gefallen. Für das Finale ist unter anderem Christian Ahlmann qualifiziert, der auch in Neumünster am Start sein wird. Neben dem CSI3* stehen weitere nationale Prüfungen und eine Youngster-Tour auf dem Programm.

Internationales Springturnier (CSI5*) vom 15. bis 17. Februar in Hong Kong/HKG

Mike Patrick Leichle (Schnarup-Thumby)

Internationales Springturnier (CSI3*/CSIU25) vom 12. bis 17. Februar in Wellington/USA

CSI3*: Markus Beerbaum (Thedinghausen), Meredith Michaels-Beerbaum (Thedinghausen)

CSUI25: Anna von Guttenberg (Hagen)

Weitere Turniere (*/**) im Ausland mit deutscher Beteiligung

CSI 2* Vejer de la Frontera/ESP – Sunshine Tour – vom 13. bis 16. Februar; www.sunshinetour.net

CSI 2*/ YH Carmona/ESP vom 12. bis 17. Februar; www.sevillahorsetour.com

CSI2*/YH Lier/BEL vom 12. bis 17. Februar; www.azelhof.be

CSI 2*/1*/YH Oliva METII/ESP vom 12. bis 17. Februar; www.metoliva.com

CSI 2*/1*/YH Valencia/ESP vom 12. bis 17. Februar; www.cesvalenciatour.com