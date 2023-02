Sport am Wochenende: Nochmal Weltcup-Punkte in Neumünster sammeln, Premiere „Zangersheide International“ und mehr

Ein kleines, aber feines Starterfeld erwartet Dressurfans am Wochenende beim Weltcup-Turnier von Neumünster. Um Weltcup-Punkte geht es auch auf der arabischen Halbinsel in Sharjah, allerdings im Parcours. Gutes Preisgeld gibt es aber auch auf europäischem Boden zu gewinnen, unter anderem in Opglabbeek und Vejer de la Frontera.

Weltcup-Dressur und internationales Springturnier (CDI-W/CSI3*) vom 16. bis 19. Februar in Neumünster

Ein Vamos Amigos begeisterte im letzten Jahr bei seinem Auftritt in Neumünster unter Cathrine Laudrup-Dufour und machte klar, dass mit ihm beim Weltcup-Finale und der WM zu rechnen sein könnte. Das war dann schließlich auch so, denn Vamos Amigos wurde Zweiter im Weltcup-Finale und Mannschaftsgold- und Einzelsilber-Gewinner bei der WM in Herning. In diesem Jahr können sich die Zuschauer auf ein weiteres vielversprechendes Nachwuchspferd unter dänische Flagge freuen mit Zippo/Daniel Bachmann Andersen. Dessen Landsfrau Nanna Skodborg Merrald wird ihren neuen Beritt Zepter an den Start bringen.

Daneben machen sich auch einige Sportler aus den Niederlanden auf in die Holstenhallen. So startet dort beispielsweise Emmelie Scholtens mit Indian Rock. Aus deutscher Sicht sind es wohl vor allem Ingrid Klimke und ihr Stuttgart-Sieger Franziskus sowie Isabell Werth mit ihrem derzeit so hervorragend aufgelegten Routinier Emilio, die Chancen auf weitere 20 Punkte für ihre Weltcup-Wertung haben. Auf der Teilnehmerliste für die Weltcup-Tour stehen außerdem Bianca Nowag-Aulenbrock mit Florine, Juliane Brunkhorst mit Aperol und Hendrik Lochthowe mit Bricco Barone.

Auch die nationale Tour verspricht, spannend zu werden. Der hünenhafte von Helen Langehanenberg ausgebildete Vayron wird sich unter Daniel Bachmann Andersen zeigen. Isabell Werth wird dort den zwölfjährigen Hengst Budhi reiten, der von Nicole Wego-Engelmeyer auf Grand Prix-Niveau gebracht wurde und letztes Jahr unter Werth bereits einen Sieg in einem nationalen Grand Prix Special errang.

ClipMyHorse.TV überträgt ab Donnerstag live.

AUSLANDSSTARTS

Internationales Weltcup-Springturnier (CSI5*-W) vom 16. bis 19. Februar in Sharjah/UAE

Nicola Pohl (Marburg); David Will (Marburg).

Internationales Springturnier (CSI4*) vom 15. bis 19. Februar in Opglabbeek/BEL

Premiere feiert in dieser Woche das internationale Springturnier „Zangersheide International“, das im Sentower Park in Opglabbeek stattfindet und dort nicht nur hochklassigen Sport, sondern auch Zuchtprogramm des Gestüts Zangersheide beinhaltet. „The Zangersheide International‘ wird nicht nur ein rasantes 4*-Turnier sein, bei dem wir die besten Reiter der Welt begrüßen werden, sondern auch die Zucht, für die diese Region sehr bekannt ist, wird ausgiebig präsentiert. Die Frühjahrshengstkörung des Stutbuchs Zangersheide wird in den Sentower Park verlegt und durch eine sehr exklusive Hengstauktion ergänzt, bei der die besten Junghengste angeboten werden!“ sagte Judy Ann Melchior. Auch ein „Sires of the World“-Springen, bekannt von den Weltmeisterschaften der jungen Springpferde in Lanaken, wird in Opglabbeek ausgetragen. ClipMyHorse.TV überträgt live.

Christian Ahlmann (Marl); Stephanie Böhe (Salzhausen); Holger Hetzel (Goch); Jens Hilbert (Nauheim); Michael Jung (Horb); Angelique Rüsen (Marl); Philipp Weishaupt (Hörstel).

Internationales Springturnier (CSI4*) vom 14. bis 19. Februar in Vejer de la Frontera/ESP

Jens Baackmann (Münster); Leonie Böckmann (); Kendra Claricia Brinkop (Neumünster); Vincent Elbers (Garrel); Karin Ernsting (Münster); Guido Klatte (Lastrup); Sylvie Liebing (Straelen); Maximilian Lill (Hennef); Geraldine Lüthje (Wahlstedt); Katharina Offel (Deutschland); Sophia Schindlbeck (Landbergen); Helmut Schönstetter (Unterneukirchen); Jana Wargers (Emsdetten); Katharina Werndl (Unterföhring).

Internationales Springturnier (CSI3*) vom 14. bis 19. Februar in Wellington/USA

Daniel Deußer (Deutschland).

Internationales Springturnier (CSI3*) vom 13. bis 19. Februar in Vilamoura/POR

Anne Wiegemann (Pleinfeld).

Internationales Springturnier (CSI3*) vom 14. bis 19. Februar in Oliva/ESP

Alexander Schill (Neuried).

Internationales Springturnier (CSI3*) vom 15. bis 19. Februar in San Giovanni in Marignano/ITA

Daniel Dassler (Buchenberg); Anna-Maria Grimm (Rödermark); Christian Kerndl (Gmund); Christoph Könemann (Deutschland); Felix Müller (Chieming); Jona Jolie Schwamborn (Wipperfürth); Sven Sieger (Ebenweiler).

