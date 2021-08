Sport am Wochenende: Olympia, WM Para-Fahren und Dressur-Weltcup

Ein letztes Mal richten sich dieses Wochenende wohl die meisten Augen der Reitsportfans nach Tokio: Die deutschen Springreiter haben ein letztes Mal die Möglichkeit, doch noch eine olympische Medaille mit nach Hause zu bringen. Zeitgleich finden die Weltmeisterschaften der Para-Fahrer, die Qualifikationen für die Weltmeisterschaften der Ponyfahrer und andere internationale Turniere mit deutscher Besetzung statt.

Olympia 2021 Tokio

Auch wenn die Einzelmedaillen entschieden sind und die deutschen Springreiter diese Chance nicht nutzen konnten, besteht mit der Teamentscheidung noch eine Medaillenchance ins Haus. In der Qualifikation werden am Freitag die Karten neu gemischt, das Finale mit den zehn besten Mannschaften der Welt findet am Samstag statt (für Zeitpläne und Livestreams hier klicken). Für Deutschland werden Maurice Tebbel/Don Diarado, Daniel Deußer/Killer Queen und André Thieme/Chakaria in den Parcours am Freitag einreiten.

Internationales Jugendspringturnier (CSIU25/Y/J/CH/P) in Valkenswaard/NED

Aufstrebende Nachwuchsreiter wie Hannes Ahlmann und Calvin Böckmann sind vom 6. bis 8. August in Valkenswaard zu finden. Hannes Ahlmann, Mitglied der Stiftung Deutscher Spitzenpferdesport, gewann zuletzt den Großen Preis von Holstein auf Hof Waterkant sowie den U25 Springpokal während der Horses & Dreams. Calvin Böckmann ist ein Talent sowohl im Parcours als auch im Busch. In letzterem hatte er ja im April erst ein erfolgreiches Comeback seiner Stute Altair de la Cense in einer 3*-Prüfung in Outkarspel feiern können.

CSIU25: Hannes Ahlmann (Reher); Pheline Ahlmann (Reher); Calvin Böckmann (Lastrup); Johannes Brodhecker (Riedstadt); Christian Eiling (Heiden); Anna-Maria Grimm (Rödermark); Linn Hamann (Ammersbek); Max Haunhorst (Hagen a.T.W.); Theresa Kröninger (München); Franziska Müller (Hückeswagen); Mikka Roth (Freimersheim); Tom Sanders (Dinslaken); Magnus Schmidt (Naumburg); Marie Schulze Topphoff (Havixbeck); Alicia von Daniels (Köln).

CSIY: Hannes Ahlmann (Reher); Moritz Baum (Hude); Johannes Beeken (Bösel); Calvin Böckmann (Lastrup); Beeke Carstensen (Sollwitt); Amelie Dierlamm (Hamburg); Nathalie Fichtner (Egling); Max Haunhorst (Hagen a.T.W.); Mick Haunhorst (Hagen a.T.W.); Marcel Kandziora (Haren); Henry Munsberg (Osnabrück); Alicia von Daniels (Köln); Philine Widmayer (Hamburg); Timm Korte (Kürten).

CSIJ: Moritz Baum (Hude); Johannes Beeken (Bösel); Julius Bleser (Krefeld); Julia Dierlamm (Hamburg); Elena Eppler (Oberursel); Nathalie Fichtner (Egling); Lisa Maria Funke (Goldenstedt); Elena Grussendorf (Bramsche); Teresa Häsler (Chemnitz); Mick Haunhorst (Hagen a.T.W.); Marcel Kandziora (Haren); Violette Kindler (Nürnberg); Constanze Klokkers (Billerbeck); Fiete Constantin Krebs (Leichlingen); Theresa Kröninger (München); Esther Müller (Uedem); Henry Munsberg (Osnabrück); Max Paschertz (Cloppenburg); Constanze Rausch (Regensburg); Mikka Roth (Freimersheim); Magnus Schmidt (Naumburg); Ann-Sophie Seidl (Regensburg); Charlotte Stuppi (Homburg); Romy Rosalie Tietje (Osterby); Timm Korte (Kürten).

CSICh: Maja Bleser (Krefeld); Ava Ferch (Stegen); Charlotta Grau (Meerbusch); Antonia Häsler (Chemnitz); Amy Helfrich (Viernheim); Leticia Hirmer (Inning); Kira Marie Hladik (Großostheim); Neil Hoffmann (Düsseldorf); Franca Clementine Kröly (Isernhagen); Leonie Pander (Bad Zwischenahn); Charlotte Westphal (Griebel); Hanna Bräuer (Wilnsdorf).

CSIP: Ricarda Borgmann (Hüren); Hanna Bräuer (Wilnsdorf); Ava Ferch (Stegen); Anna Rena Frerichs (Weener); Teresa Häsler (Chemnitz); Amy Helfrich (Viernheim); Marvin Kandziora (Haren); Franca Clementine Kröly (Isernhagen);Fynn Lammer (Lünen); Finja Mayleen Neubauer (Schloß Holte-Stukenbrock); Leonie Pander (Bad Zwischenahn); Charlotte Stuppi (Homburg).

Internationales Weltcup-Dressurturnier (CDI-W/CDI3*/CDIY/CDIYH) in Samorik/SVK

Der im letzten Jahr neu in den Olympiakader aufgenommene Frederic Wandres will in Samorin unter anderem Weltcuppunkte sammeln. Doch vom 6. Bis 8. August finden nicht nur die Prüfungen für die Großen statt. Auch der Nachwuchs kommt zum Zuge: Jana Lang startet als einzige Deutsche im CSIY, während im CDIYH und im CDI3* auch die Töchter von Ton de Ridder, Julia und Jill, auf den Startlisten zu finden sind.

CDI-W: Frederic Wandres (Hagen)

CDI3*: Lukas Blatzheim (Troisdorf); Jill Hollweg-de Ridder (Aachen); Ricarda Mombach (Monschau); Claudia Rassmann (Freiensteinau-Nieder-Moos); Yara Reichert (Buch a.E.); Frederic Wandres (Hagen)

CSIY: Jana Lang (Schmidgaden)

CDIYH: Julia de Ridder (Aachen); Lars Ligus (Hagen); Ricarda Mombach (Monschau); Claudia Rassmann (Freiensteinau-Nieder-Moos); Yara Reichert (Buch a.E.)

Weltmeisterschaften der Para-Fahrer und WM-Sichtung der Ponyfahrer in Schildau

Die für das letzte Jahr angesetzten Weltmeisterschaften der Para-Fahrer finden nun vom 5. Bis 8. August statt. Genau wie bei der WM-Qualifikation der Ponyfahrer finden am Donnerstag und Freitag die Dressurprüfungen statt, bevor eam Samstag und Sonntag Gelände- und Hindernisfahren anstehen. Die Parafahrer beginnen am Samstag im Gelände und an den Schildbürger-Hindernissen, während die Fahrer ohne Handicap ihr Können beim Kegelfahren beweisen wollen. Am Sonntag finden die jeweils anderen Disziplinen statt.

Internationales Fahrturnier (CAI3*-H1/2*-H1/2*-P1) vom 5. bis 8. August in Ptakowice/POL

CAI3*-H1: Lars Krüger (Grumbach)

CAI2*-H1: Martin Stötzer (Erfurt)

CAI2*-P1: Lars Krüger (Grumbach)

Internationales Vielseitigkeitsturnier (CCI3*-S) mit Bundeswettkampf Vielseitigkeit in Bad Harzburg

Internationales Fahrturnier (CAI3*-H4 WCupQ) vom 4. bis 8. August in Osorhei/ROU

CAI3*-H4: Mareike Harm (Negernbötel)

Weitere Turniere (*/**) im Ausland mit deutscher Beteiligung

CSI2*/1*/YH Opglabbeek/BEL

