Sport am Wochenende: Pony-Dressurreiter am Start

Am kommenden Turnierwochenende stehen die Pony-Dressurreiter in Darmstadt im Rampenlicht. Auch im Ausland wird geritten.

Bundesnachwuchschampionat der Pony-Dressurreiter vom 11. bis 13. Dezember in Darmstadt-Kranichstein



Am Freitag geht’s unter Corona-Bedingungen los in Darmstadt-Kranichstein für den Nachwuchs im Dressursattel. Das Finale zum Bundesnachwuchschampionat der Ponydressurreiter wird auf L*-Niveau ausgetragen, startberechtigt sind bis zu 20 Paare (Junioren, Jahrgang 2006 u. jünger), die nach der Teilnahme an dem Vorbereitungslehrgang in Warendorf eine Startgenehmigung der FN erhalten haben. Außerdem gibt es u. a. zwei Prüfungen zur bundesweiten Childrenförderung, Ponydressurprüfungen bis L** sowie Junioren- (bis M**) und Junge Reiter-Prüfungen (Prix St.Georg und S*). Weitere Informationen unter www.klausenhof-villmar.de



Internationales Springturnier (CSI4*) vom 9. bis 12. Dezember in Riyadh/KSA



Ludger Beerbaum (Hörstel); Daniel Deusser (Deutschland); Marcus Ehning (Borken); Christian Kukuk (Hörstel); Philipp Weishaupt (Hörstel).

Weitere Informationen unter www.def-ksa.com



Weitere Turniere (*/**) im Ausland mit deutscher Beteiligung

CSI2*/1*/YH Gorla Minore/ITA vom 10. bis 13. Dezember; www.equieffe.it

CSI2*/1*/YH Lier/BEL vom 10. bis 13. Dezember; www.azelhof.be