Sport am Wochenende: Pony-EM in Bishop Burton

Und schon steht das nächste Championat vor der Tür: In Bishop Burton (GBR) kämpfen unsere Ponyreiter dieses Wochenende um die Europameisterschafts-Medaillen. Für die Vielseitigkeitsreiter geht es in Strzegom um das Ticket zu den Weltreiterspielen.

Europameisterschaft Pony Springen/Dressur/Vielseitigkeit (CH-EU-P-S-D-C2*) in Bishop Burton/GBR

Angenehme 20 Grad hat der Wetterbericht im britischen Bishop Burton für das Wochenende angekündigt. Beste Voraussetzungen also für unsere Ponyreiter, die dort in den olympischen Disziplinen Dressur, Springen und Vielseitigkeit die deutschen Farben vertreten werden. Rund 500 Paare aus mehr als 20 Nationen werden in der kleinen Gemeinde in Yorkshire für ordentlich Trubel sorgen. Über fünf Tage erstrecken sich die einzelnen Wettbewerbe, schon heute Abend steht die Eröffnungsfeier für alle Teilnehmer an. Gut, dass wohl die meisten der U16-Reiter momentan Sommerferien haben! Morgen werden dann die Pony-Dressurreiter den Anfang machen. Dabei ist EM-Neuling Moritz Treffinger der Hahn im Korb: Seine Team-Kolleginnen Julia Barbian, Lucie-Anouk Baumgürtel und Jana Lang waren schon im letzten Jahr bei den Europameisterschaften dabei und holten Mannschafts-Gold. Ab Donnerstag geht es dann auch für die Spring- und Vielseitigkeitsreiter mit den ersten Prüfungen los.



CH-EU-P-S: Johanna Beckmann mit Karim van Orchid S; Bo Chiara Gröning mit Chessy 18; Lea-Sophia Gut mit Salvador IV; Magnus Schmidt mit Deesje; Julie Thielen mit Bad Man

CH-EU-P-D: Julia Barbian mit Der Kleine König 3; Lucie-Anouk Baumgürtel mit Zinq Massimiliano; Jana Lang mit NK Cyrill; Moritz Treffinger mit Top Queen H

CH-EU-P-C2*: Helena Bottermann mit Nibelungenstern; Maxima Homola mit Nutcracker 4; Jana Lehmkuhl mit Veith 14; Emily Roberg mit Sandro 406; Sophia Rössel mit Camillo WE; Anna Schulte-Filthaut mit Classic Malina.

Weitere Informationen unter www.bishopburtonponyeuros2018.co.uk

Internationales Vielseitigkeitsturnier (CIC3*/2*/1*/CCI2*) in Strzegom/POL

Im letzten Jahr konnte Ingrid Klimke hier Einzel-Europameisterin werden, nun geht es für die Reitmeisterin und ihre Vielseitigkeits-Kollegen im polnischen Strzegom um die Tickets für die Weltreiterspiele. Die Generalprobe im Aachener Nationenpreis glückte leider weniger gut, dort musste sich das deutsche Team am Ende mit Rang fünf begnügen. Nachdem sie den Sport in den letzten Jahren geradezu dominiert hatten, werden unsere Vielseitigkeitsreiter dieses Jahr also vermutlich nicht als Favoriten die Reise über den großen Teich antreten. Aber wie heißt es immer so schön? Wenn die Generalprobe schiefgeht, läuft es bei der Premiere umso besser!

CIC3*: Sandra Auffarth (Ganderkesee); Niklas Bschorer (Dinkelsbühl); Marc Dahlkamp (Selm); Andreas Dibowski (Döhle); Felix Etzel (Warendorf); Heike Jahncke (Elsoff); Michael Jung (Horb); Juliana Kaup (Warendorf); Antonia Klemme (Mainz); Ingrid Klimke (Münster); Julia Krajewski (Warendorf); Jörg Kurbel (Rüsselsheim); Elmar Lesch (Thomasburg); Nadine Marzahl (Munster); Julia Mestern (Rohlsdorfer Beek); Elena Otto-Erley (Warendorf); Kristin Rickert (Landkirchen); Kai Rüder (Fehmarn); Josephine Schnaufer (Neitersen); Josefa Sommer (Immenhausen); Christoph Wahler (Warendorf); Falk-Filip-Finn Westerich (Ruppertshofen)

CIC2*: Sandra Auffarth (Ganderkesee); Emma Brüssau (Warendorf); Miriam Engel (Lilienthal); Heike Jahncke (Elsoff); Ingrid Klimke (Münster); Nadine Marzahl (Munster); Nina-Carlotta Meiners (Ganderkesee); Mirjam Möller (Teetzleben); Josephine Schnaufer (Neitersen); Josefa Sommer (Immenhausen); Katharina Tietz (Asendorf); Christoph Wahler (Warendorf)

CIC1*: Sandra Auffarth (Ganderkesee); Stephanie Böhe (Soderstorf); Leonard Brüssau (Schriesheim); Niklas Bschorer (Dinkelsbühl); Felix Etzel (Warendorf); Christoph Fingerhut (Twistetal); Christian Hayessen (Eyendorf); Michael Jung (Horb); Ingrid Klimke (Münster); Georg Koch (Parkentin); Elmar Lesch (Thomasburg); Julia Mestern (Rohlsdorfer Beek); Lena Pede (Dahme/Mark); Bernhard Reemtsma (Groß Walmsdorf); Amelie Reisacher (Memmingen); Katharina Tietz (Asendorf); Christoph Wahler (Warendorf); Philip Wessling (Bocholt)

CCI2*: Stephanie Böhe (Soderstorf); Clemens Hayessen (Eyendorf); Michael Jung (Horb); Tabea-Marie Meiners (Ganderkesee); Christoph Wahler (Warendorf); Charlotte Whittaker (Ampfing); Annika-Frederike Zerulla (Heitersheim)

Weitere Informationen unter www.strzegomhorsetrials.pl

Internationales Springturnier (CSI5*/2*/1*) in Valkenswaard/NE

Einige der ganz großen Namen werden bei der 14. Etappe der Global Champions Tour im niederländischen Valkenswaard erwartet. So ist der aktuell Führende im Global Champions Tour-Ranking, Ben Maher (GBR), ebenso dabei wie der Weltranglistenerste Harrie Smolders (NED). Aus deutscher Sicht werden unter anderem Christian Ahlmann, Daniel Deußer , Christian Kukuk und Marcus Ehning um Punkte und Preisgelder kämpfen.

CSI5*: Christian Ahlmann (Marl); Daniel Deusser (Rijmenam/BEL); Marcus Ehning (Borken); Philip Houston (Lachen/SUI); Christian Kukuk (Riesenbeck); David Will (Herford); Philipp Weishaupt (Hörstel).

CSI2*: Christian Ahlmann (Marl); Sven Dehner (Ludwigshafen); Daniel Deusser (Rijmenam/BEL); Marcus Ehning (Borken); Philip Houston (Lachen/SUI); Andreas Kreuzer (Halle); Zoe Osterhoff (Hamm); Nicola Pohl (Marburg); David Will (Herford); Philipp Weishaupt (Hörstel); Rupert Carl Winkelmann (Drensteinfurt).

CSI1*: Timm Korte (Kürten); Anna-Sophia Schumacher (Bensheim); Vanessa Steiger-Dehner (Ludwigshafen).

Weitere Informationen unter www.globalchampionstour.com

Internationales Dressurturnier (CDI4*) in Cappeln

Weitere Informationen unter www.gestuet-vorwerk.de

Internationales Springturnier (CSI3*/1*) in Opglabbeek/BEL

CSI3*: Jens Baackmann (Münster); Jens Christ (Dreieich); Katrin Eckermann (Sassenberg); Felix Haßmann (Lienen); Jens Hilbert (Darmstadt); Laura Klaphake (Mühlen-Steinfeld); Katharina Offel (NC Bemelen/NED); Uwe Schmitz (Nettetal).

CSI1*: Nils Altenbernd (Bochum); Jens Baackmann (Münster); Laureen Budde (Herford); Katrin Eckermann (Sassenberg); Felix Haßmann (Lienen); Ramona Hilliges (Oldenburg); Pia Meyer (Lagesbüttel); Katharina Offel (NV Bemelen/NED); Uwe Schmitz (Nettetal); Imke Sundag (Schüttorf); Kai Sundag (Schüttof); Fiona Ungers (Köln).

Weitere Informationen unter www.sentowerpark.com

Internationales Springturnier (CSI3*) in Williamsburg/USA

Wilhelm Genn (Lebanon/Ohio/USA); Melina Schwaab (Trier).

Weitere Informationen unter www.greatlakesequestrianfestival.com

Internationales Dressurturnier (CDI3*/2*/U25) in Crozet/FRA

CDI3*: Bernadette Brune (Westerstede); Jill de Ridder (Aachen); Nicole Hinkelmann (Markt Bibart); Martin Pfeiffer (Düsseldorf).

CDI2*: Bernadette Brune (Westerstede).

CDIU25: Sophia Funke (Cappeln).

Weitere Informationen unter www.jivahillstables.com

Internationales Offizielles Vielseitigkeitsturnier (CICO3*/CCI1*) in Le Pin au Haras/FRA

CICO3*: Nicolai Aldinger (Döhle-Egestorf); Pauline Knorr (Warendorf); Andreas Ostholt (Warendorf); Nils Trebbe (Telgte); Jörn Warner (Düsseldorf).

CIC2*: Rebecca-Juana Gerken (Rümpel).

CCI1*: Konstantin Harting (Königswinter); Sandra Simon (Teillieves).

Weitere Informationen unter www.legrandcomplet.fr

Internationales Weltcup-Fahrturnier (CAI3*-H4/CAI3*-H2) in Beekbergen/NED

CAI3*-H4: Christoph Sandmann (Lähden).

CAI3*-H2: Rainer Brülheide (Halle); Anna Sandmann (Lähden); Lars Schwitte (Stadtlohn).

Weitere Informationen unter www.caibeekbergen.nl