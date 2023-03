Sport am Wochenende: Saut Hermès in Paris, interessant besetzter CDI in Ornago und mehr

Die malerische Kulisse von Paris empfängt diese Woche einige der weltweit besten Paare des Springsports zum Saut Hermès. Im Dressurviereck von Ornago (ITA) wird es ein Wiedersehen im Grand Prix-Sport mit Lisa Müllers D’avie, Victoria Max-Theurers Topas und mehr interessanten Kombinationen geben. In Wellington steht ein CDI5* auf dem Programm.

Internationales Springturnier (CSI5*) vom 17. bis 19. März in Paris/FRA

Da Ludger Beerbaum und Philipp Weishaupt leider verhindert sind, wird Christian Kukuk die Beerbaum Stables würdig zu vertreten versuchen beim Saut Hermès in Paris. Er bringt u. a. auch sein Top-Pferd Mumbai an den Start. Auch Gerrit Nieberg, dessen Pferde ja derzeit bestens aufgelegt sind, reist in die französische Hauptstadt. Der in diesem Jahr mit 400.000 Euro Große Preis ging im letzten Jahr an Kevin Staut und Cheppetta, die auch dieses Jahr wieder auf der Teilnehmerliste stehen. Weitere Lokalmatadoren wie Julien Epaillard mit Donatello d’Auge und Simon Delestre mit Cayman Jolly Jumper werden da aber wohl ein Wörtchen mitreden wollen.

CSI5*: Kendra Claricia Brinkop (Neumünster); Daniel Deußer (Deutschland); Hans-Dieter Dreher (Eimeldingen); Marcus Ehning (Borken); Christian Kukuk (Hörstel); Gerrit Nieberg (Sendenhorst).

U25: Mia-Charlotte Becker (Sendenhorst); Marie Ligges (Ascheberg-Herbern).

Weitere Informationen unter: www.sauthermes.com

Internationales Weltcup-Springturnier (CSI4*-W) vom 15. bis 19. März in Ocala/USA

In seiner Winter-Wahlheimat Ocala konnte André Thieme in den vergangenen Wochen schon wieder einige Erfolge mit seinen Pferden sammeln. In dieser Woche geht es auf Vier-Sterne-Niveau weiter für den Europameister.

Andre Thieme (Plau am See).

Weitere Informationen unter: www.liveoakinternational.com

Internationales Spring- und Dressurturnier (CSI4*/CDI5*) vom 14. bis 19. März in Wellington/USA

Richard Vogel wird wohl noch ein paar weitere Wochen in den USA verharren, denn er ist für das Weltcup-Finale in Omaha qualifiziert und soll dort mit seinem Stuttgart-Sieger United Touch S starten. Bis dahin kann er sich in Wellington auf seine nach dem Weggang von vier Top-Pferden verbliebenen Berittpferde fokussieren. Nebenan wird auch Dressur geritten, und zwar auf Fünf-Sterne-Niveau. Dort sind die Reiter am Start, die vor wenigen Wochen den ersten Nationenpreis des Jahres für Deutschland sichern konnten.

CSI4*: Richard Vogel (Marburg).

CDI5*: Anna-Christina Abbelen (Bonn); Felicitas Hendricks (Hagen); Michael Klimke (Münster); Frederic Wandres (Hagen).

Weitere Informationen unter: https://wellingtoninternational.com/

Internationales Dressurturnier (CDI3*/U25/J/P) vom 16. bis 19. März in Ornago/ITA

National ist er zwar schon wieder aufgetreten seit seiner Verletzungspause, aber international gibt der ehemalige Dressurpferde-Weltmeister D’avie unter Lisa Müller erst am kommenden Wochenende sein sportliches Comeback. Und das ist nicht das einzige Wiedersehen. Auch Victoria Max-Theurers (AUT) WM-Pferd Topas wird erstmals seit Herning wieder im internationalen Viereck vorgestellt. Ein anderes bekanntes deutsches Pferd ist Boston, der lange Zeit unter Matthias Bouten erfolgreich war. Nun ist er 17 Jahre alt und wird mit dem 25-jährigen Spanier Juan Rodriguez Carvajal sein zweites Turnier nach dem CDI3* in Kronberg im Dezember bestreiten. Bei den U25-Reitern geht Selina Söder mit Zaire-E an den Start, ihr Freund Raphael Netz reitet in Ornago die Große Tour.

CDI3*: Lisa Müller (Otterfing); Raphael Netz (Aubenhausen); Franziska Stieglmeier (Roth); Franz Trischberger (Waakirchen); Ursula Wagner (Aßling).

CDIU25: Selina Söder (Aubenhausen).

CDIJ: Maria Teresa Pohl (Marburg); Capri-Marie Raum (Nürnberg); Marie Sohler (Bad Endorf).

CDIP: Lotta Beckmanns (Holzkirchen).

Weitere Informationen unter Email: [email protected] oder auf Facebook und Instagram: Scuderie della Malaspina

Auch interessant

Internationales Dressurturnier (CDI3*) vom 16. bis 19. März in Addington/GBR

Kathleen Kröncke (Deutschland).

Weitere Informationen unter: www.addington.co.uk

Internationales Vielseitigkeitsturnier (CCI3*-S/2*-S/1*-Intro/P2-S) vom 16. bis 18. März in Kronenberg/NED

CCI3*-S: Ann-Catrin Bierlein (Warendorf); Johannes Hayessen (Eyendorf); Ben Leuwer (Wachtberg); Elena Otto-Erley (Warendorf); Maren Pawelke (Schopfheim); Josephine Schnaufer-Völkel (Neitersen); Jana Schoupal (Mannheim).

CCI2*: Arne Bergendahl (Hamminkeln); Isabel Kristin Dalecki (Hamburg); Maxima Hohenhorst (Ahlen); Ben Leuwer (Wachtberg); Pia Leuwer (Wachtberg); Nicoletta Massmann (Bad Homburg); Cord Mysegaes (Ganderkesee); Melina Rytir (Meerbusch); Pita Schmid (Neumark); Pia Schmülling (Großheide); Josephine Schnaufer-Völkel (Neitersen); Lisa Selker (Fürstenau).

CCI1*-Intro: Arne Bergendahl (Hamminkeln); Ann-Catrin Bierlein (Warendorf); Hannah Busch (Schwalmstadt); Emma Hartmann (Mechernich); Johannes Hayessen (Eyendorf); Christel Heyl (Uedem); Mina Deirdre Mc Sherry (Grünberg); Johannes Poth (Schleiden); Hannah Schmied (Crinitzberg); Jana Schoupal (Mannheim); Aline Stahn (Kassel); Hedda Vogler (Verden); Charlotte von Buttlar (Köln); Rike Weymann (Berge).

CCIP2*-S: Pita Schmid (Neumark).

Weitere Informationen unter: www.outdoorhorst.nl

Weitere Turniere (*/**) im Ausland mit deutscher Beteiligung