Sport am Wochenende: Turniere im Norden und Süden

Während in Hamburg alle Augen auf den Großen Wall gerichtet sind, werden bei Pferd International in München die Para-Dressurreiter ihre neuen Deutschen Meister küren. Außerdem findet in der bayerischen Landeshauptstadt das einzige CDI5*-Turnier auf deutschem Boden neben dem CHIO Aachen statt.

Internationales Dressur- und Springturnier (CDI4*/CSI4*) in Hamburg

Der Startschuss ist bereits gefallen: Von Mittwoch bis Sonntag findet auf dem Derbyplatz in Klein Flottbeck das Deutsche Spring- und Dressur-Derby statt. Wann, wo, was? Wir haben eine Übersicht der Höhepunkte in Parcours und Viereck zusammengestellt. Wer nicht selbst dabei sein kann, hat die Möglichkeit, die Geschehnisse in Hamburg im Fernsehen oder Internet zu verfolgen. Auch Vorjahressieger Matthew Sampson sowie Sandra Auffarth, die 2018 sensationelle Dritte werden konnte, sind übrigens wieder am Start. Wer das „schwerste Springen der Welt“ gewinnen kann, entscheidet sich dann am Sonntagnachmittag.

Internationales Dressur- und Springturnier (CDI5*/CSI3*) und Deutsche Meisterschaften Para-Dressur in München-Riem

Isabell Werth, Jessica von Bredow-Werndl, Benjamin Werndl, Dorothee Schneider, Hubertus Schmidt … die Liste der deutschen Starter in der CDI5*-Tour liest sich ziemlich exklusiv. Auch Qualifikationen für den Louisdor Preis und den Nürnberger Burg-Pokal stehen auf dem Pogramm. Mit Simone Blum wird im Parcours ebenfalls eine Weltmeisterin am Start sein. Für die deutschen Para-Dressurreiter ist München erstmals Austragungsort ihrer Deutschen Meisterschaften.

Internationales Offizielles Springturnier (CSIO) in St. Gallen/SUI

Pia Reich (Bad Bellingen); Marcel Marschall (Altheim)

Internationales Offzielles Springturnier (CSIO3*) in Lissabon/POR

Thomas Holz (Emsdetten)

Internationales Offizielles Jugend-Springturnier (CSIOCh/J/Y/P) in Wierden/NED

CSIOCh: Mathies Rüder (Fehmarn); Freya Langhans (Behlendorf); Lisa Marie Funke (Goldenstedt); Fabio Thielen (Losheim) Leonie Pander (Bad Zwischenahn)

CSIOJ: Bo Chiara Gröning (Waltrop); Johanna Beckmann (Brunsbüttel); Isabell Grandke (Berlin); Calvin Böckmann (Lastrup); Michel Brosswitz (Iserlohn)

CSIOY: Jannes Göhlfennen (Samern); Philipp Schulze Topphoff (Havixbeck); Zoe Osterhoff (Hamm); Julius Reinacher (Rosendahl); Enno Klaphake (Mühlen-Steinfeld)

CSIOP: Johannes Beeken (Bösel); Bo Chiara Gröning (Waltrop); Luzie Jüttner (Emsdetten); Eva Kunkel (Langenselbold); Lea Palster (Horstmar)

Internationales Vielseitigkeitsturnier (CCI4*-S/3*-S/3*-L/2*-L) in Renswoude/NED

CCI4*-S: Johannes Hayessen (Eyendorf); Kai-Steffen Meier (Deutschland); Frank Ostholt (Warendorf); Anna Siemer (Salzhausen); Katharina Tietz (Asendorf)

CCI3*-S: Antonia Baumgart (Düsseldorf); Jens Borgmann (Fröndenberg); Niklas Bschorer (Dinkelsbühl); Frank Feldmann (Münster); Marie Füntmann (Recklinghausen); Marlene Andree Gas (Bomlitz); Charlotte Sophia Hachmeister (Aurich); Katharina Hageloch (Reutlingen); Christian Hayessen (Eyendorf); Johannes Hayessen (Eyendorf); Jens Hoffrogge (Dorsten-Hardt); Pauline Knorr (Egestorf); Marco Krüger (Munster); Sophie Leube (Hamm); Franca Lüdeke (Warendorf); Nadine Marzahl (Munster); Kai-Steffen Meier (Deutschland); Fiederike Paradies (Düsseldorf); Nicole Scholz (Werl); Anna Siemer (Salzhausen); Aline Stahn (Calden); Katharina Wuthe (Delmenhorst)

CCI3*-L: Nicolai Aldinger (Döhle-Egestorf); Julien Despontin (Hagen); Karsten Jaspers (Westerstede); Nadine Marzahl (Munster); Frank Ostholt (Warendorf)

CCI2*-L: Valentina Arndt (Bonn); Emma Brüssau (Warendorf); Leonard Brüssau (Schriesheim); Felix Carstensen (Großenwiehe); Julien Despontin (Hagen); Faye Füllgraebe (Horb); Marie Füntmann (Recklinghausen); Jens Hoffrogge (Dorsten-Hardt); Juliana Kaup (Warendorf); Kaddur Kelkha (Großenaspe); Katharina Kopp (Adendorf); Leni Lehnard (Schönau); Annina Lutter (Much); Anna Lena Schaaf (Voerde); Eva Terpeluk (Allmendingen); Marie Zauber (Ratingen)

Internationales Vielseitigkeitsturnier (CCI3*-S/2*-S) in Feldbach/AUT

CCI3*: Julia Lieske (Lorch); Theresa Müller (Pfronstetten)

CCI2*: Tamara Langhof (Seeg); Amelie Reisacher (Memmingen); Jacqueline Vossenack (München)

Internationales Offizielles Fahrturnier (CAIO4*-H4/CAI3*-H2) in Valkenswaard/NED

CAIO: Michael Brauchle (Aalen); Dirk Gerkens (Paderborn); Mareike Harm (Negernbötel); Sebastian Hess (Stettfeld); Rene Poensgen (Eschweiler); Markus Stottmeister (Bösdorf); Georg von Stein (Modautal)

CAI: Arndt Lörcher (Wolfenbüttel); Lars Schwitte (Stadtlohn); Carola Slater-Diener (Stadtvoda); Jörg Zwiers (Emlichheim)

Internationales Fahrturnier (CAI2*-H2/H1/P4/P2/P1) in Bornem/BEL

CAI-H2: Max Berlage (Nettetal)

CAI-H1: Andreas Lannig (Hettstadt)

CAI-P4: Michael Bügener (Gronau); Jaqueline Walter (Petershagen)

CAI-P2: Antonia Brechtken (Wuppertal); Carl Holzum (Steinfeld); Rene Jeurink (Hoogstede); Jan-Felix Pfeffer (Oering); Thomas Schuppert (Kremkau); Christof Weihe (Petershagen)

CAI-P1: Katja Berlage (Nettetal); Patrick Hanisch (Ennigeloh); Carolin Horst (Melle); Anne Köppen (Steinfeld); Sandra Schäfer (Nordwalde)

