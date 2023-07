Sport am Wochenende: U25 Deutsche Meisterschaft Springreiten, Nachwuchs-EM Dressur und Global Champions Tour

Sie feiert in dieser Woche Premiere: Die erste Deutsche Meisterschaft für Springreiter unter 25 Jahren steht kurz bevor! In Riesenbeck treten die Athleten gegeneinander an und reiten nur wenige Meter entfernt von den Weltstars der Szene, die auf dem Grasplatz die Global Champions Tour-Etappe abhalten wird. Daneben gibt es weitere Nachwuchs-Europameisterschaften der Dressurreiter auf deutschem Boden, in Kronberg.

Europameisterschaft Dressur Children/Junioren vom 18. bis 23. Juli in Kronberg

Mit reichlich Medaillen haben die Jungen Reiter und U25-Athleten im Dressursattel am vergangenen Wochenende in Pilisjaszfalu (HUN) bei ihren Europameisterschaften schon gut vorgelegt. Nun sind die U14- und U18-Reiter dran. Sie treten schon ab heute bei der EM zu den Titelkämpfen an.

Weitere Informationen unter https://schafhof-connects.com

Deutsche U25-Meisterschaft Springen vom 20. bis 23. Juli in Riesenbeck

Da reiten, wo die Weltstars unterwegs sind. Darauf freuen sich Deutschlands beste U25-Springreiter auf der Anlage von Ludger Beerbaum in Riesenbeck. Sie werden die ersten U25 Deutschen Meisterschaften nebenan im Sandstadion austragen, während parallel auf Gras um die nächsten Punkte in der Global Champions Tour und dem Mannschaftswettbewerb „League“ geritten wird. Dort werden 16 der 20 führenden Reiter der Weltrangliste (!) am Start sein. Zur DM werden unter anderem Teike Carstensen und Greece, U25 Springpokal-Sieger 2023, erwartet.

Weitere Informationen unter https://riesenbeck-international.com/

Bundeswettkampf der Vielseitigkeitsreiter vom 20. bis 23. Juli in Schwaiganger

Weitere Informationen unter www.rechenstelle.de/en/agenda/2023/schwaiganger

Auch interessant

AUSLANDSTARTS

Internationales Springturnier (CSI3*) vom 18. bis 23. Juli in Megeve/FRA

Christoph Könemann (Deutschland).

Weitere Informationen unter: www.jumping-megeve.com

Internationales Springturnier (CSI3*) vom 20. bis 23. Juli in Samorin/SVK

Sönke Aldinger (Bad Saulgau); Finja Bormann (Harsum); Katharina Braulke (Deutschland); Rafael Eden (Hörstel); Marco Litterscheidt (Rheinbach); Tobias Meyer (Löningen); Matthias Mock (Unterföhring); Wolfgang Puschak (Aystetten); Pia Reich (Bad Bellingen); Alexander Schoenberg (Deutschland); Barbara Steurer-Collee (Eberstadt); Michael Viehweg (Schrobenhausen); Katharina Werndl (Unterföhring).

Weitere Informationen unter: www.ridersanddreams.sk

Internationales Vielseitigkeitsturnier (CCI3*-S/2*-S) vom 20. bis 23. Juli in Avenches/SUI

CCI3*-S: Niklas Bschorer (Dinkelsbühl).

CCI2*-S: Silva Kelly (Engen).

Weitere Informationen unter: www.iena.ch

Internationales Vielseitigkeitsturnier (CCI2*-S) vom 20. bis 23. Juli in Facimiech/POL

Lisa-Marie Fischer (Parthenstein).

Weitere Informationen unter: www.kjfacimiech.pl

Weitere Turniere (*/**) im Ausland mit deutscher Beteiligung

CSI2*/1*/YH Kronenberg/NED vom 19. bis 23. Juli; www.peelbergen.eu

CSI2*/1*/YH Samorin/SVK vom 20. bis 23. Juli; www.ridersanddreams.sk

CSI2*/1*/YH San Giovanni/ITA vom 20. bis 23. Juli; www.horsesrivieraresort.net

CSI2*/1*/YH Zuidwolde/NED vom 19. bis 20. Juli; www.chdewolden.nl