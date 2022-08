Sport am Wochenende: U25- und Children-EM Dressur, Turnier der Sieger, Global Champions Tour und mehr

Einiges im Programm in zahlreichen Disziplinen des Reitsports hält das kommende Wochenende bereit. Während sich die Nachwuchsdressurreiter in Ungarn um die Europameisterschaftsmedaillen bewerben, geht es in Valkenswaard in der GCT-Etappe in Sachen Parcours „hoch her“. Das Turnier der Sieger und die Vielseitigkeit in Strzegom sind weitere Höhepunkte.