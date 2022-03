Sport am Wochenende: Viereck-Tänze in Opglabbeek, Busch in Kronenberg und mehr

Frisch gebackene Olympia-Kaderreiter im belgischen Opglabbeek, Fünf-Sterne-Grand Prix im sonnigen Florida und weitere internationale Vielseitigkeitsturniere in Europa. Beim Sport am Wochenende ist für jeden Geschmack etwas dabei.

Highlight der Woche in Wellington ist der 500.000 Dollar-Grand Prix, für den unter anderem die Aachen-Sieger Kent Farrington und Gazelle auf der Starterliste stehen. Aus deutscher Sicht werden in der Turnierwoche Daniel Deußer und Philipp Weishaupt in Vier-Sterne-Prüfungen die Daumen zu drücken sein.

Weitere Informationen unter: www.equestriansport.com

Internationales Springturnier (CSI3*/1*) vom 28. März bis 03. April in Arezzo/ITA

CSI3*: Sönke Aldinger (Bad Saulgau); Beeke Carstensen (Hagen); Sven Ebert (Oelsnitz); Max Haunhorst (Hagen a. T. W.); Mick Haunhorst (Hagen a. T. W.); Lisa Marie Kreutz (Barleben); Henry Munsberg (Osnabrück); Gerald Nothdurft (Friedland); Maximilian Schmid (Utting); Jörne Sprehe (Fürth); Michael Viehweg (Schrobenhausen); Marcel Wolf (Deutschland).

CSI1*: Sönke Aldinger (Bad Saulgau); Gonzales Barth (München); Theresa Heger (Schrobenhausen); Lisa Marie Kreutz (Barleben); Jörne Sprehe (Fürth); Herbert Ulonska (Klein Offenseth); Denise Wirth (Dußlingen).

Weitere Informationen unter: www.arezzoequestriancentre.com

Internationales Dressurturnier (CDI4*/2*/U25/Y/J/P) vom 30. März bis 03. April in Opglabbeek/BEL

Mit seinem nun gelegten vielversprechenden Denoix wird Reitmeister Hubertus Schmidt am Wochenende in Belgien im CDI4* an den Start gehen. Ebenso dabei sind zwei weitere Füchse, nämliche Fabienne Müller-Lütkemeiers Louisdor-Preis-Finalisten Valesco und dessen Stallnachbarin Valencia As. Auch Kira Wulferding, die mit der Oldenburger Stute Soiree d’Amour vor wenigen Tagen einen nationalen Grand Prix für sich entscheiden könnte, ist mit von der Partie.

CDI4*: Anabel Balkenhol (Rosendahl); Jil-Marielle Becks (Senden); Fabienne Müller-Lütkemeier (Paderborn); Anja Plönzke (Heidenrod); Hubertus Schmidt (Borchen); Andrea Timpe (Hattingen); Kira Wulferding (Wildeshausen).

CDI2*: Anja Plönzke (Heidenrod); Friederike Tebbel (Tangstedt); Andrea Timpe (Hattingen).

CDIU25: Lea Windhausen (Krefeld).

CDIY: Annika Bork (Kempen); Moritz Treffinger (Oberderdingen).

CDIJ: Carolina Miesner (Scheeßel); Nina Sue Neumann (Hude); Jule-Manja Stolzenberger (Oberreichenbach).

CDIP: Carolina Miesner (Scheeßel); Clara Paschertz (Cloppenburg); Greta Stracke (Essen).

Weitere Informationen unter: www.sentowerpark.com

Internationales Vielseitigkeitsturnier (CCI3*-S/2*-S/1*-Intro) vom 31. März bis 03. April in Ravenna/ITA

CCI3*-S: Julia Lieske (Lorch).

CCI2*-S: Sophie Grieger (Massenhausen); Jacqueline Heider (München); Tamara Langhof (Seeg).

CCI1*-Intro: Sophie Grieger (Massenhausen).

Weitere Informationen unter: www.ciravennate.com

Internationales Vielseitigkeitsturnier (CCI2*-S) vom 01. April bis 03. April in Ried am Riederberg/AUT

Charlotte Whittaker (Ampfing).

Weitere Informationen unter: www.reitstall-neunteufel.at

Internationales Vielseitigkeitsturnier (CCI4*-S/3*-S/3*-L/2*-S/2*-L/1*-Intro) vom 31. März bis 03. April in Kronenberg/NED

CCI4*-S: Arne Bergedahl (Hamminkeln); Andreas Dibowski (Döhle); Caro Hoffrichter (Duisburg); Andreas Ostholt (Warendorf).

CCI3*-S: Tabea-Marie Meiners (Ganderkesee); Josephine Schnaufer-Völkel (Neitersen); Andreas Ostholt (Warendorf).

CCI3*-L: Rebecca Herter (Neukirchen-Vluyn).

CCI2*-S: Calvin Böckmann (Warendorf); Greta Busacker (Münster); Nane Nikolaus Dehn (Schwesing); Konstantin Harting (Königswinter); Caro Hoffrichter (Duisburg); Ingrid Klimke (Münster); Theda Knop von Schwerdtner (Bruchköbel); Lioba Kruth (Münster); Nicoletta Massmann (Bad Homburg); Maren Moldenhauer (Duisburg), Andreas Ostholt (Warendorf); Anna Lena Schaaf (Voerde); Josephine Schnaufer-Völkel (Neitersen); Dirk Schrade (Heidmühlen); Charlotte Schulze Zurmussen ( Everswinkel); Greta Leatizia Tidow (Springe); Hedda Vogler (Verden).

CCI2*-L: Elisa Abeck (Köln); Arne Bergendahl (Hamminkeln); Tamara Nöllgen (Oberdreis).

CCI1*-Intro: Ann-Catrin Bierlein (Warendorf); Nane Nikolaus Dehn (Schwesing); Anton Gerlach (Melsungen); Konstantin Harting (Königswinter); Emma Hartmann (Mechernich); Rebecca Herter (Neunkirchen-Vluyn); Tabea Hölscher (Haren); Theda Knop von Schwerdtner (Bruchköbel); Nicoletta Massmann (Bad Homburg); Marlene Matz (Oberursel); Ida Marie Schmitz (Reichelsheim); Dirk Schrade (Heidmühlen); Hedda Vogler (Verden); Isabella von Roeder (Frankfurt); Jörn Warner (Unna).

Weitere Informationen unter: www.outdoorhorst.nl

