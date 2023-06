Sport am Wochenende: Was außer Luhmühlen sonst noch los ist – Nationenpreis Sopot, Future Champions Hagen und mehr

Gerade für Buschfans ist natürlich Luhmühlen DAS Turnier diese Woche. Wer lieber mit den Spring- und Dressurreiterin oder auch dem reiterlichen Nachwuchs mitfiebern will, kann das zum Beispiel in Sopot (POL), Achleiten (AUT) und Hagen tun.

Deutsche Meisterschaften Vielseitigkeit und internationales Vielseitigkeitsturnier (CCI5*-L/CCI4*-S) vom 14. bis 18. Juni in Luhmühlen

Alle Informationen wie Zeitpläne, Übertragungen und Informationen zu Teilnehmern und Tickets haben wir in unserer großen Luhmühlen-Vorschau zusammengefasst. Den Artikel finden Sie hier.

Weitere Informationen unter www.luhmuehlen.de

Internationales Jugend-Spring- und Dressurturnier „Future Champions“ vom 13. bis 18. Juni in Hagen a.TW.

Nach dem Preis der Besten steht für die Nachwuchsreiter im Spring- und Dressursattel die nächste Sichtung für die diesjährigen Europameisterschaften an, und das auf internationalem Parkett. Die Future Champions in Hagen sind immer auch ein Nationenpreisturnier, insofern wird es sicherlich spannend wie sich Deutschlands Nachwuchs dort schlagen wird. Wer fürs Viereck nominiert ist, finden Sie hier. Und die Springreiter sind ebenfalls bereits nominiert worden.

ClipMyHorse.TV überträgt die Future Champions 2023 ab Donnerstag live.

Weitere Informationen unter https://future-champions.de/

AUSLANDSSTARTS

Internationales Offizielles Springturnier (CSIO5*) vom 15. bis 18. Juni in Sopot/POL

Alle guten Dinge sind drei, sagt man doch so schön. Wenn der Spruch zutrifft, müsste die deutsche Equipe am Sonntag den Nationenpreis in Sopot gewinnen (der Große Preis wird bereits am Freitag ausgetragen). Denn sowohl 2021 als auch 2022 sprangen die Deutschen zum Sieg in dem Mannschaftswettbewerb.

Stefan Engbers (Rosendahl); Gerrit Nieberg (Sendenhorst); Jörne Sprehe (Fürth); Andre Thieme (Plau am See); Rene Dittmer (Stade).

Weitere Informationen unter: www.csio.sopot.pl

Internationales Springturnier (CSI5* – GCT/GCL/U25) vom 15. bis 18. Juni in Stockholm/SWE

Durch den nächsten Ausfall im Team Riesenbeck International mit Eoin McMahon sind es nun allen voran Christian Kukuk und Philipp Schulze Topphoff, die die dicken Punkte einfahren sollen – vor allem natürlich vor heimischer Kulisse in Riesenbeck Mitte Juli.

CSI5*: Ludger Beerbaum (Hörstel); Daniel Deußer (Deutschland); Marcus Ehning (Borken); Laura Klaphake (Mühlen-Steinfeld); Philipp Weishaupt (Hörstel); David Will (Marburg).

CSIU25: Mia Charlotte Becker (Sendenhorst).

Weitere Informationen unter: www.gcglobalchampions.com

Internationales Springturnier (CSI4*) vom 15. bis 18. Juni in Opglabbeek/BEL

Hannes Ahlmann (Reher); Sophie Hinners (Pfungstadt); Michael Jung (Horb); Mike Leichle (Schnarup-Thumby); Katharina Offel (Deutschland); Armin Schäfer (Bürstadt); Richard Vogel (Marburg); Jana Wargers (Emsdetten).

Weitere Informationen unter: www.sentowerpark.com

Internationales Springturnier (CSI3*) vom 14. bis 18. Juni in Lichtenvoorde/NED

Christian Ahlmann (Marl); Johannes Ehning (Stadtlohn); Janne Friederike Meyer-Zimmermann (Pinneberg).

Weitere Informationen unter: www.outdoorgelderland.nl

Internationales Springturnier (CSI3*) vom 15. bis 18. Juni in Maubeuge/FRA

Stephanie Böhe (Salzhausen); Andrea Hoppe (Altenberge).

Weitere Informationen unter: https://www.jumpingmaubeuge.com/

Internationales Weltcup-Dressurturnier (CDI-W/3*/U25) vom 16. bis 18. Juni in Samorin/SVK

CDI-W: Sabine Rüben (Würselen).

CDI3*: Sabine Rüben (Würselen).

CDIU25: Enya Müller (Holzkirchen).

Weitere Informationen unter: www.ridersanddreams.sk

Internationales Dressurturnier (CDI3*/J) vom 15. bis 18. Juni in Achleiten/AUT

CDI3*: Dorothee Schneider (Framersheim); Laura Strobel (Cappeln); Isabell Werth (Rheinberg).

CDIJ: Angelina Kauf (Speyer).

Weitere Informationen unter: www.achleiten.at

Internationales Vielseitigkeitsturnier (CCI3*-S/2*-L/2*-S) vom 15. bis 18. Juni in Kaposvár/HUN

CCI3*-S: Amelie Reisacher (Memmingen).

CCI2*-L: Petra Glinski (München).

CCI2*-S: Carina-Julia Fede (Grafenwörth); Amelie Reisacher (Memmingen).

Weitere Informationen unter: www.lovasakademia.hu

Internationales Voltigierturnier (CVI3*/3*Pas de Deux/3*Gruppen/2*Pas de Deux/Y2*/J2*/J2*Pas de Deux/J2*Gruppen/1*) vom 15. bis 18. Juni in Samorin/SVK

CVI3*: Damen. Julia Sophie Wagner (Leipzig).

CVI3*Pas de Deux: Hannah Schulz (Leipzig)/Sarah Posdziech (Leipzig).

CVI3*Gruppen: Oberland I mit Charlotte Wagner (Putzbrunn), Lisa Marie Stachl (München), Charlotte Storey (Holzkirchen), Mary Bostick (München), Leonie Auracher (Oberhaching), Bastienne Schachtner (Rottach-Egern), Lena Gaedtke (Gräfelfing).

CVI2*Pas de Deux: Charlotte Storey (Holzkirchen)/Leonie Auracher (Oberhaching).

CVIY2*: Damen: Lena Geadtke (Gräfelfing).

CVIJ2*: Damen: Lilly Auerswald (Leipzig); Herren: Leonel Gelke (Leipzig).

CVIJ2*Pas de Deux: Timea Bonekat (Delitzsch)/Lisa Marie Wagner (Leipzig).

CVIJ2*Gruppen: Juniorteam Schenkenberg mit Leonel Gelke (Leipzig), Lisa Marie Wagner (Leipzig), Lilly Auerswald (Leipzig), Timea Bonekat (Delitzsch), Lilli Richter (Schkopau), Jennifer Reichert (Zörbig).

CVI1*: Damen: Marlene Lippl (München).

Weitere Informationen unter: www.EquiVents.de

Weitere Turniere (*/**) im Ausland mit deutscher Beteiligung

CSI1*/CSIV-B Roeser/BEL vom 15. bis 18. Juni; www.jumping.lu

CSI2-W/1*/YH/Am-A Samorin/SVK vom 15. bis 18. Juni; www.ridersanddreams.sk

CSI1*/2* St. Tropez/FRA vom 14. bis 18. Juni; https://jumping-golfe-saint-tropez-fr.hubside.fr/

CCI2*-L Bazoges en Pareds/FRA vom 14. bis 18. Juni, www.trophees-equivendee.fr