Sport am Wochenende: Weltcup-Finale der Fahrer und Weltcup-Springen in Bordeaux, Grand Prix-Sport in Ankum und mehr

Die Vierspänner-Fahrer werden am kommenden Wochenende im französischen Bordeaux bereits ihr Weltcup-Finale bestreiten. Für die Springreiter geht es dort um weitere wichtige Punkte auf dem Weg zum Finale in Las Vegas (USA). In Ankum wird nationalen bis Grand Prix geritten in den nächsten Tagen, außerdem steht ein Nationenpreis in den Emiraten an und mehr.

Nationales Dressurturnier (Grand Prix) vom 1. bis 5. Februar in Ankum

Am Donnerstag geht es in Ankum um den Grand Prix, am Freitag folgt der Grand Prix Special. Es wird ein Wiedersehen geben mit Elastico unter Paul Jöbstl (AUT), Hengst Goldberg wird seinen zweiten Turnierauftritt unter Juniorin Sophie Luisa Duen bestreiten. Die beiden hatten Anfang Januar Platz zwei in einer M*-Dressur belegt. Auch Victoria Max-Theurers Grand Prix-Pferd Abegglen steht auf der Pferdeliste für Ankum. Der Wallach ging letztmalig unter Max-Theurers Lebensgefährten Stefan Lehfellner Turnier im September 2022. Das Wochenende wird abgerundet durch Jungpferde-Prüfungen und Prüfungen für Nachwuchsreiter.

Ergebnisse gibt es hier.

Internationales Springturnier (CSI**) vom 2. bis 4. Februar in Riesenbeck

Der Hausherr selbst, Sophie Hinners, Finja Bormann, Janne Friederike Meyer-Zimmermann und auch die amtierenden Deutschen Meister Mario Stevens und Starissa werden beim einzigen internationalen Turnier der Woche in Riesenbeck an den Start gehen. Gesprungen wird auf Zwei-Sterne-Niveau, ClipMyHorse.TV überträgt live aus der großen Halle in Riesenbeck.

Informationen: https://riesenbeck-international.com/

AUSLANDSSTARTS

Internationales Offizielles Springturnier (CSIO4*) vom 2. bis 5. Februar in Sharjah/UAE

Nicola Pohl (Marburg); David Will (Marburg).

Weitere Informationen unter: www.serc.ae

Internationales Weltcup-Springturnier (CSI5*-W) vom 2. bis 5. Februar in Bordeaux/FRA

Das Weltcup-Finale der Fahrer wird in diesem Jahr ohne deutsche Beteiligung stattfinden. Stattdessen werden den Titel Multichampion Boyd Exell (AUS), das niederländische Vater-Sohn-Gespann Bram und Ijsbrand Chardon und weitere Fahrer aus den Niederlanden, Frankreich und Belgien unter sich ausmachen. Die Einlaufprüfung zum Finale findet am späten Samstagabend statt.

Unterdessen werden die Springreiter um weitere Punkte für die Weltcup-Wertung reiten. Und im Indoor-Derby am Freitagabend können sich Busch-Fans auf Olympiasieger Michael Jung freuen! ClipMyHorse.TV überträgt das ganze Wochenende live aus Bordeaux.

Daniel Deußer (Deutschland); Christian Ahlmann (Marl); Hans-Dieter Dreher (Eimeldingen); Marcus Ehning (Borken); Gerrit Nieberg (Sendenhorst).

Weitere Informationen unter: www.jumping-bordeaux.com

Internationales Weltcup-Springturnier (CSI3*-W) vom 2. bis 4. Februar in Kuwait/KUW

Björn Kuwertz (Korschenbroich).

Weitere Informationen unter E-Mail: [email protected]

Internationales Springturnier (CSI4*) vom 31. Januar bis 5. Februar in Wellington/USA

Richard Vogel (Marburg)

Weitere Informationen unter: https://www.equestriansport.com

Internationales Springturnier (CSI3*) vom 30. Januar bis 5. Februar in Vilamoura/POR

Naomi Himmelreich (Brechen); Gerald Nothdurft (Friedland).

Weitere Informationen unter: www.vilamouraequestriancentre.com

Weitere Turniere (*/**) im Ausland mit deutscher Beteiligung:

CSI 2*/1*/YH Opglabbeek/BEL vom 2. bis 5. Februar; www.sentowerpark.be

CSI 2*/1* Sopot/POL vom 2. bis 5. Februar; www.cavaliada.pl

CSI 2*/1*/YH Valencia/ESP vom 2. bis 5. Februar; www.cesvalenciatour.com