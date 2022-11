Sport am Wochenende: Weltcup in Madrid und Stockholm, Aachen Youngstars Dressur und mehr

Die westeuropäische Weltcup-Liga zieht weiter und macht am Wochenende Halt in Madrid für Dressur- und Springreiter. Weiter nordöstlich in Stockholm gehen die Geschwister Werndl und Isabell Werth im CDI5* an den Start. Außerdem wird dort Springsport, Weltcup Fahren und eine Indoor-Vielseitigkeit geboten. Und in Aachen trifft sich der Dressurnachwuchs zu den Aachen Youngstars.