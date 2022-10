Sport am Wochenende: Weltcup in Oslo, Vielseitigkeit in Strzegom und Elkton und mehr

Die Westeuropäische Weltcup-Liga startet! Am Wochenende geht es für einige der besten Dressur- und Springreiter der Welt zur Weltcup-Etappe in Oslo (NOR). Im Busch messen sich Reiter und Pferde auf Vier-Sterne-Niveau in Strzegom (POL), eine lange Fünf-Sterne-Prüfung bietet das Turnier in Elkton. Und auch national wird es spannend, vor allem im Viereck.

Während bis Grand Prix-Niveau auf nationalen Dressurturnieren in Ankum, Kerken und Reutlingen geritten wird, finden international vor allem hochkarätige Spring- und Vielseitigkeitsprüfungen statt. Und in Oslo, da geht es auch um Weltcup-Punkte im Viereck!

Internationales Offizielles Springturnier (CSIO4*-W) vom 13. bis 16. Oktober in Rabat/MAR

Am vergangenen Wochenende lief es in Marokko ja schon ganz gut für die Dagobertshausener Reiter und im Weltcup-Springen vor allem für Rene Dittmer mit seinem fünften Platz. Nun wird es wieder spannend in dem Wüstenstaat, dieses Mal in der Hauptstadt Rabat.

Rene Dittmer (Stade); Sophie Hinners (Pfungstadt); Nicola Pohl (Marburg); David Will (Marburg).

Weitere Informationen: www.frmse.ma

Internationales Springturnier (CSI5*-W) vom 12. bis 16. Oktober in Oslo/NOR

Dressurreiter sind bis jetzt keine Deutschen bekannt für die Teilnahme an der Weltcup-Etappe von Oslo, aber im Parcours werden neben Aachen- und Spruce Meadows-Sieger Daniel Deußer auch der dieses Jahr ebenfalls in Aachen siegreiche Gerrit Nieberg sowie Philipp Weishaupt an den Start gehen. Höhepunkt des Turniers ist die Weltcup-Etappe, der Große Preis, am Sonntag um 15.30 Uhr. ClipMyHorse.TV überträgt den Großen Preis live.

Daniel Deusser (Deutschland); Gerrit Nieberg (Sendenhorst); Philipp Weishaupt (Hörstel).

Weitere Informationen: www.oslohorseshow.com

Internationales Springturnier (CSI4*) vom 13. bis 16. Oktober in St. Tropez – Grimaud/FRA

Marcel Marschall (Altheim).

Weitere Informationen: https://jumping-golfe-saint-tropez-en.hubside.fr/events

Internationales Springturnier (CSI3*) vom 11. bis 16. Oktober in Oliva/ESP

Tobias Bremermann (Oyten); Kendra Claricia Brinkop (Neumünster); Mike Patrick Leichle (Schnarup-Thumby); Hilmar Meyer (Morsum); Janne Friederike Meyer-Zimmermann (Nottfeld); Constanze Nachtsheim (Aachen); Katharina Offel (Deutschland); Nina Piasecki (Mönchengladbach); Benjamin Wulschner (Dahlen); Michael Zwingmann (Hausen).

Weitere Informationen: www.metoliva.com

Internationales Springturnier (CSI3*) vom 13. bis 16. Oktober in Vilamoura/POR

Armin Himmelreich (Brechen); Luisa Himmelreich (Brechen).

Weitere Informationen: www.vilamouraequestriancentre.com

Internationales Jugend-Springturnier (CSIU25/J/ /Ch/P) vom 13. bis 16. Oktober in Chevenez/SUI

CSIU25: Marlene Becker (Sendenhorst); Annika Betz (Laichingen); Felicitas Funk (Staufen); Alia Knack (Sauldorf); Lisa Marie Kreutz (Barleben); Elena-Malin Reitzner (Walldorf); Arwen-Charlotte Thaler (Nürtingen); Fabio Thielen (Losheim); Thierri Wagner (Stetten).

CSIJ: Helena Becker (Sendenhorst); Ava Ferch (Stegen); Felicitas Funk (Staufen); Cecilia Huttrop-Hage (Dettighofen); Elena-Malin Reitzner (Walldorf); Arwen-Charlotte Thaler (Nürtingen); Fabio Thielen (Losheim); Thierri Wagner (Stetten).

CSICh: Ben Dreher (); Ava Ferch (Stegen); Laura Hertz-Eichenrode (Wedemark); Cecilia Huttrop-Hage (Dettighofen).

CSIP: Emilia-Maria Emert (); Ava Ferch (Stegen); Laura Hertz-Eichenrode (Wedemark); Cecilia Huttrop-Hage (Dettighofen).

Weitere Informationen: www.oeuvray-smits.ch

Internationales Dressurturnier (CDI3*) vom 14. bis 16. Oktober in Leeuwarden/NED

Sein Top-Nachwuchspferd und Rohdiamanten Fendi wird Sönke Rothenberger nach längerer Turnierpause wieder an den Start bringen, und zwar beim internationalen Dressurturnier in Leeuwarden. Das Paar wird in der Großen Tour starten und dort unter anderem auf die WM-Bronzegewinner Dinja van Liere (NED) und Hermes treffen, oder auch Weltmeisterin Charlotte Fry (GBR) mit Dark Legend und Don Joe.

Sönke Rothenberger (Bad Homburg).

Weitere Informationen: www.indoorfriesland.frl

Auch interessant

Interationales Pony-Dressurturnier (CDIP) vom 13. bis 16. Oktober in Le Mans/FRA

Birte Bunte (Lembruch); Viktoria von Braunmühl (Bonn).

Weitere Informationen: www.pecinter.com

Internationales Offizielles Jugend-Vielseitigkeitsturnier und internationales Vielseitigkeitsturnier (CCIOY3*-L/J2*-L/P2-L/CCI4*-L/4*-S/3*-L/3*-S/2*-L/2*-S/1*-Intro) vom 12. bis 16. Oktober in Strzegom/POL

Seine erste lange Vier-Sterne-Prüfung bei den Senioren wird Calvin Böckmann am Wochenende in Strzegom reiten. Dafür sattelt er seine erfahrene Altair de la Cense. Mit elf Startern hält sich die Konkurrenz in dieser Prüfung in Grenzen. Auch die Vorjahressieger von Boekelo, Sophie Leube und ihre Jadore Moi, gehen in der Prüfung an den Start, ebenso wie Nina Schultes und Heike Jahncke aus deutscher Sicht.

CCIOY3*-L: Carla Hansen (Wasserburg); Konstantin Harting (Königswinter); Nicoletta Massmann (Bad Homburg); Linus Weiss (Möglingen).

CCIOJ2*-L: Paulina Borowitza (Möglingen); Zoe Deusing (Schöffengrund); Maya Marie Fernandez (Weiterstadt); Helena Himstedt (Opfenbach); Maxima Hohenhorst (Ahlen); Silva Kelly (Engen); Emely Kurbel (Rüsselsheim am Main); Anna-Luisa Millies (Seesen); Hannah Pfitzmann (Löwenberger Land); Emilia Vogel (Ratingen); Ida Marie Schmitz (Reichelsheim).

CCIOP2-L: Marlene Hayessen (Stauffenberg); Diana Jakovlev (Hamburg); Charlotte Margaretha Rixen (Wattenbek); Nell Röming (Barsinghausen); Pita Schmid (Neumark); Hannah Schmied (Crinitzberg); Emily Johanna Wolfschmitt (Schladen).

CCI4*-L: Calvin Böckmann (Warendorf); Heike Jahncke (Ganderkesee); Sophie Leube (Hamm); Nina Schultes (Neuhütten).

CCI4*-S: Nicolai Aldinger (Egestorf); Felix Etzel (Warendorf); Caro Hoffrichter (Duisburg); Jana Lehmkuhl (Voerde); Brandon Schäfer-Gehrau (Warendorf); Christina Schöniger (Lengenfeld); Juliana Steinhagen (Lupendorf); Kaya Thomsen (Lindewitt); Finja Timm (Neuffen); Jule Wewer (Egestorf).

CCI3*-L: Beeke Jankowski (Schmalensee); Franziska Keinki (Grömitz); Anna Siemer (Salzhausen); Falk-Filip-Finn Westerich (Ruppertshofen).

CCI3*-S: Isabel Kristin Dalecki (Hamburg); Catharina Dannenmann (Stuttgart); Johannes Hayessen (Eyendorf); Beeke Jankowski (Schmalensee); Lisa Jöhnk (Schwedeneck); Theda Knop von Schwerdtner (Bruchköbel); Marco Krüger (Munster); Sophie Leube (Hamm); Lara Malzkorn (Schorssow-Glasow); Jan Matthias (Lindewitt); Lena Reudink (Cloppenburg); Philipp Riedesel (Altkamp); Jerome Robine (Warendorf); Josephine Schnaufer-Völkel (Neitersen); Jana Schoupal (Mannheim); Nina Schultes (Neuhütten); Juliana Steinhagen (Lupendorf); Kaya Thomsen (Lindewitt); Greta Leatizia Tidow (Springe); Hedda Vogler (Verden); Maj-Jonna Ziebell (Kaltenkirchen).

CCI2*-L: Calvin Böckmann (Warendorf); Emma Brüssau (Schriesheim); Andreas Dibowski (Döhle); Rebecca-Juana Gerken (Tasdorf); Liv Elin Gunzenhäuser (Bruchsal) Emma Hartmann (Mechernich); Beeke Jankowski (Schmalensee); Carlo Klippel (Winsen); Nadine Marzahl (Munster); Jana Schoupal (Mannheim); Anna Siemer (Salzhausen); Jörn Warner (Unna); Jule Wewer (Egestorf); Andreas Ostholt; Madeleine Victoria Schwerdt (Falkensee).

CCI2*-S: Leonard Brüssau (Schriesheim); Jona Denkewitz (Papendorf); Lisa-Marie Fischer (Parthenstein); Anton Gerlach (Melsungen); Liv Elin Gunzenhäuser (Bruchsal); Laura Jahn (Neu Duvenstedt); Lisa Jöhnk (Schwedeneck); Theresa Kisselbach (Kassel); Tabea Knüppel (Egestorf); Nicoletta Massmann (Bad Homburg), Emely Range (Barth); Pita Schmid (Neumark); Nina Schultes (Neuhütten); Josefa Sommer (Immenhausen); Juliana Steinhagen (Lupendorf); Thomas Suntrup (Ennigerloh); Isabella von Roeder (Frankfurt); Jörn Warner (Unna); Hannah Weinkopf (Helmstedt); Josephine Witzel (Erkrath); Nele Wunderberg (Loitz); Julia Krajewski (Warendorf); Caro Hoffrichter (Duisburg); Jan Matthias (Lindewitt); Stephanie Böhe (Salzhausen); Caro Hoffrichter (Duisburg); Julia Krajewski (Warendorf); Lars Siegle (Korntal-Münchingen).

CCI1*-Intro: Alexander Brandt (Neuburg); Isabel Kristin Dalecki (Hamburg); Maya Marie Fernandez (Weiterstadt); Frederica Cara Fezer (Balingen); Gabriele Francke (Ingolstadt); Sabine Friedrich (Hähnichen); Katharina Grupen (Waldsteinberg); Beeke Jankowski (Schmalensee); Franziska Keinki (Grömitz); Julia Krajewski (Warendorf); Leonie Kuhlmann (Einbeck); Torben Mölleken (Grömitz); Jessica Nagy (Rodewisch); Clara Prinz (Telgte); Philipp Riedesel (Altkamp); Hannah Schmied (Crinitzberg); Linda Stiefelmeyer (Neißeaue); Linus Weiss (Möglingen); Andreas Ostholt (Warendorf); Anton Gerlach (Melsungen).

Weitere Informationen: www.strzegomhorsetrials.pl

Internationales Vielseitigkeitsturnier (CCI3*-S) vom 14. bis 16. Oktober in Kristianstad/SWE

Moritz Sponagel (Salzhausen); Kai Rüder (Fehmarn).

Weiter Informationen: www.kristianstadinternationaleventing.se

Weitere Turniere (*/**) im Ausland mit deutscher Beteiligung

CSI2*/1*/YH San Giovanni/ITA vom 12. bis 16. Oktober; www.horsesrivieraresort.net

CSI2*/1*/YH Lier/BEL vom 13. bis 16. Oktober; www.azelhof.be

CSI2*/1* Dunkerque Afgand/FRA vom 13. bis 16. Oktober; www.centrequestredelafgand.com/

CSIV-B Scuderia Borgo la Caccia/ITA vom 13. bis 16. Oktober; www.equiresults.com

CEI1* Fontainebleau/FRA am 14. Oktober;