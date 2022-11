Sport am Wochenende: Weltcup La Coruña, Dressur in Kronenberg und Aachen Youngstars Springen

Wiedersehen mit alten Bekannten, das Hallenchampionat für junge Springreiter in Aachen und der nächste Halt des Weltcup-Zirkus: Der Sport am Wochenende hat einiges zu bieten und ist zudem zum großen Teil am Bildschirm live mitverfolgbar.

Internationales Jugend-Springturnier (CSIYJPCh) vom 1. bis 4. Dezember in Aachen

Nachdem am vergangenen Wochenende bereits neue Youngstars im Viereck der Albert-Vahle-Halle auf dem Gelände des CHIO gefunden wurden, geht es ab morgen für die Nachwuchs-Springreiter in den Parcours. Ein Heimspiel wird dort der in Eschweiler, weniger als 20 Kilometer von Aachen entfernt, beheimatete U14-Doppel-Europameister dieses Jahres, Tony Stormanns, erleben. Stormanns träumt schon vom großen Rasenstadion nebenan. „Einmal den Rolex Grand Prix in Aachen gewinnen, das wäre schon was“, sagt er. Der Sieg im Hallenchampionat in Aachen wäre sicher einer von vielen Schritten, die ihn dahin bringen könnten.

Insgesamt reisen rund 220 Reiter mit 270 Pferden an, darunter auch die in diesem Jahr zweifache Deutsche Jugendmeisterin Carlotta Merschformann samt Cousin und Junioren-Meister Max Merschformann, der amtierende Bundesnachwuchschampion Mick Haunhorst sowie Max Paschertz, beide Mitglieder aus dem aktuellen Jahrgang des CHIO Aachen CAMPUS-Exzellenz Programms. Fehlen darf natürlich auch nicht die jüngst in München bei den Young Talents siegreiche Jolie Marie Kühner, Tochter von Max Kühner. ClipMyHorse.TV überträgt live aus Aachen.

Internationales Weltcup-Springturnier (CSI5*-W) vom 2. bis 4. Dezember in La Coruna/ESP

Gerade erst hat er Platz zwei im Weltcup von Madrid belegt und vorher den Sieg im Super Grand Prix in Prag geholt, schon geht es für Daniel Deußer zur nächsten Station des Weltcup-Zirkus nach La Coruña, Spanien. Mit dabei sind auch Ludger Beerbaum samt Stallreitern Kukuk und Weishaupt, während gleichzeitig daheim in Riesenbeck Turnier ist. ClipMyHorse.TV überträgt live aus La Coruña.

Christian Ahlmann (Marl); Ludger Beerbaum (Hörstel); Daniel Deußer (Deutschland); Marcus Ehning (Borken); Christian Kukuk (Hörstel); Janne Friederike Meyer-Zimmermann (Pinneberg); Philipp Weishaupt (Hörstel).

Weitere Informationen unter: www.csicasasnovas.com

Internationales Springturnier (CSI5*) vom 29. November bis 4. Dezember in Thermal/USA

Christian Heineking (Deutschland); Rupert Carl Winkelmann (Drensteinfurt).

Weitere Informationen unter: https://deserthorsepark.com

Internationales Springturnier (CSI4*) vom 30. November bis 4. Dezember in Wellington/USA

Richard Vogel (Marburg).

Weitere Informationen unter: www.equestriansport.com

Internationales Springturnier (CSI3*) vom 30. November bis 3. Dezember in Riyadh/KSA

Nisse Lüneburg (Hetlingen); David Will (Marburg).

Internationales Springturnier (CSI3*) vom 1. bis 4. Dezember in Valence/FRA

Kendra Claricia Brinkop (Neumünster).

Weitere Informationen unter: https://jumping-golfe-saint-tropez-fr.hubside.fr/

Internationales Springturnier (CSI3*) vom 29. November bis 4. Dezember in Oliva/ESP

Tiara Bleicher (München); Simone Blum (Zolling); Marc Litterscheidt (Rheinbach); Nicola Pohl (Marburg); Louisa-Marie Probst (Glonn); Julia Schönhuber (Deutschland); Simon Widmann (Markt Schwaben).

Weitere Informationen unter: www.metoliva.com

Internationales Dressurturnier (CDI3*/U25/Y/J/Ch/P) vom 1. bis 4. Dezember in Kronenberg/NED

Das Dressurturnier in Kronenberg verspricht anhand der Teilnehmerliste, spannend zu werden. Es wird ein Wiedersehen geben mit Victoria Max-Theurer im Sattel ihres Topas, Annabella Pidgley ist mit ihrem mit Olympia-Bronze dekorierten Gio am Start und Carina Scholz wird Soiree d’Amour auf Drei-Sterne-Niveau vorstellen. ClipMyHorse.TV überträgt live aus Kronenberg.

CDI3*: Lena Backes (Krefeld); Susanne Szeltner (Dormagen).

CDIU25: Louisa Deutschbauer (Merzig).

CDIY: Lucie-Anouk Baumgürtel (Nottuln); Louisa Deutschbauer (Merzig); Leonie Koch (Hagen); Johanna Kullmann (Hamminkeln).

CDIJ: Leonie Honnefelder (Frechen); Leonie Koch (Hagen).

CDICh: Greta Louise Wagner (Vallendar).

CDIP: Lotta Beckmanns (Holzkirchen); Carolina Miesner (Scheeßel); Martha-Sophia Pickers (Nettetal); Maria Teresa Pohl (Marburg).

Weitere Informationen unter: www.peelbergen.eu

Auch interessant

Internationales Distanzturnier (CEI3*) vom 1. bis 4. Dezember in Santa Susana/ESP

Jürgen Deneke (Dormagen).

Weitere Informationen unter Email: [email protected]

Weitere Turniere (*/**) im Ausland mit deutscher Beteiligung

CSI 2*/1* Lichtenvoorde/NED vom 30. November bis 4. Dezember; www.jumpingdeachterhoek.nl

CSI 2*/1*/YH Opglabbeek/BEL vom 30. November bis 4. Dezember; www.sentowerpark.com