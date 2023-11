Sport am Wochenende: Weltcup Springen und Fahren in Verona und Maastricht und mehr

Richard Vogel geht wieder auf Schleifenjagd in Mexiko und zum Weltcup in Verona gibt es ein Wiedersehen Aachen-Sieger Marcus Ehning und weiteren deutschen Springreitern.

Internationales Weltcup-Springturnier (CSI5*-W) vom 9. bis 12. November in Verona/ITA

Einsame Spitze nach zwei Weltcup-Etappen der westeuropäischen Liga ist Richard Howley (IRL). Ihm gelang das Kunststück, zwei Siege hintereinander einzufahren – dank seines Pferdes Consulent de Prelet Z! Am dichtesten auf den Fersen ist Howley derzeit noch Rene Dittmer, der, siehe unten, aber am Wochenende in Kanada um Weltcup-Punkte reiten wird. ClipMyHorse.TV überträgt live aus Verona.

Kendra Claricia Brinkop (Deutschland); Daniel Deußer (Deutschland); Hans-Dieter Dreher (Eimeldingen); Marcus Ehning (Borken).

Weitere Informationen unter: www.jumpingverona.it

Internationales Weltcup-Springturnier (CSI4*-W) vom 7. bis 11. November in Toronto/CAN

Rene Dittmer (Stade).

Weitere Informationen unter E-Mail: www.royalfair.org

Internationales Springturnier (CSI5*) vom 8. bis 12. November in Monterrey, La Silla/MEX

Der Schleifensammler tourt weiter durch Mexiko und macht als nächstes Halt in La Silla: Richard Vogel und seine vierbeinigen Partner sind dieses Wochenende wieder auf Fünf-Sterne-Niveau unterwegs.

Richard Vogel (Marburg); Rupert Carl Winkelmann (Drensteinfurt).

Weitere Informationen unter: https://www.hipicolasilla.com/

Internationales Springturnier und Weltcup-Fahrturnier (CSI4*/CAI-W) vom 09. bis 12. November in Maastricht/NED

Erstmals gehen Deutschlands Fahrer auf Jagd nach Weltcup-Punkten. Zum ersten Mal überhaupt sind vier deutsche Fahrer im Weltcup am Start. Drei von ihnen werden in Maastricht zu sehen sein.

CSI4*: Christian Ahlmann (Marl); Jana Wargers (Emsdetten).

CAI-W: Michael Brauchle (Aalen); Mareike Harm (Negernbötel); Georg von Stein (Modautal).

Weitere Informationen unter: www.jumpingindoormaastricht.nl

Internationales Springturnier (CSI4*) vom 6. bis 12. November in Oliva/ESP

Karin Ernsting (Münster); Sven Heitkemper (Dortmund); Antonia Locker (Hamminkeln); Gerrit Nieberg (Sendenhorst); Kai Schäfer (Münster); Christina Thomas (Cloppenburg).

Weitere Informationen unter: www.metoliva.com

Weitere Turniere (*/**) im Ausland mit deutscher Beteiligung

CSI 2*/1*/YH Kronenberg/NED vom 8. bis 11. November; www.peelbergen.eu

CSI 2*/1*/YH Lier/BEL vom 8. bis 12. November; www.azelhof.be

CSI 2*/1*/YH Vilamoura/POR vom 6. bis 12. November; www.vilamouraequestriancentre.com

