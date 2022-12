Sport am Wochenende: Weltcup-Turnier Mechelen zwischen den Jahren und mehr

Standesgemäß wird es um die Feiertage rum besinnlich und ruhig in Sachen Turniersport. Zwischen den Jahren jedoch findet wieder traditionell das Weltcup-Turnier in Mechelen, Belgien, statt, das einige der besten Paare im Viereck, Parcours sowie die besten Fahrer der Welt zu Gast haben wird.

Internationales Weltcup-Spring-, Weltcup-Dressur- und Weltcup-Fahrturnier (CSI5*-W/CSIP/CDI-W/CAI-W) vom 26. bis 30. Dezember in Mechelen/BEL

Nur einen Steinwurf von seinem Arbeitgeber entfernt startet Stephex Stables-Reiter Daniel Deußer ebenso in dem Fünf-Sterne-Weltcup wie seine Landsmänner Christian Ahlmann und der diesjährige Frankfurt-Sieger Philipp Weishaupt. Zwei Jahre musste das Turnier Corona-bedingt ausfallen, 2019 hatte Daniel Deußer mit Killer Queen die Etappe gewonnen.

Drumherum gibt es auch ein reichhaltiges Programm für Kinder, mit Ponyreiten und Springprüfungen über 60 Zentimeter bis hin zu internatinalen Pony-Springprüfungen, wo unter anderem der Aachen Youngstar Springen 2022, Leonie Assmann, reiten wird. Im Viereck wird Frederic Wandres um Weltcup-Punkte kämpfen, bei den Fahrern ist Michael Brauchle am Start.

CSI5*-W: Christian Ahlmann (Marl); Daniel Deußer (Deutschland); Philipp Weishaupt (Hörstel).

CSIP: Leonie Assmann (Sigmarszell); Marvin Kandziora (Haren); Franca Clementine Kröly (Isernhagen); Leonie Pander (Bad Zwischenahn).

CDI-W: Frederic Wandres (Hagen).

CAI-W: Michael Brauchle (Aalen).

Weitere Informationen unter: www.jumping-mechelen.com

Internationales Weltcup-Springturnier (CSI3*-W) vom 27. bis 30. Dezember in Al Ain/UAE

David Will lässt sich in Fernost weiter die Sonne auf den Kopf scheinen. Ob es für ihn wenigstens zu den Feiertagen einmal kurz in die Heimat zur Familie geht, ist zwar unklar, fest steht jedoch, dass er zwischen den Jahren dem Weltcup-Turnier in Al Ain einen Besuch abstatten wird. Seine Platzierungen und Siege der letzten Wochen sind da sicherlich ein gutes Omen.

David Will (Marburg).

Weitere Informationen unter: www.aesgc.ae

Internationales Springturnier (CSI3*) vom 19. bis 23. Dezember in Villeneuve-Loubet/FRA

Rudolf Arnold (Mehrstetten).

Weitere Informationen unter: www.espace-azur-cheval.com