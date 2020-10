Sport am Wochenende: Wiedersehen mit Alice

Über ein Jahr ist es her, dass Simone Blume und Alice zuletzt auf einem Turnier unterwegs waren. Erst kam die Baby-Pause, dann Corona und zuletzt hatte die vierbeinige Weltmeisterin einen Hexenschuss. An diesem Wochenende soll sie aber wieder im Parcours angreifen!

Internationales Springturnier (CSI4*) in St. Tropez/FRA

An der französischen Riviera gibt es ein Comeback im Parcours für Simone Blum und Alice. Auf Facebook schrieb die Weltmeisterin von 2018 gestern: „Über ein Jahr ist vergangen … Ein Jahr geprägt von Emotionen und Freudenjubel, aber auch schlechten Nachrichten, Niederschlägen und Corona! Aber was lässt mein Herz immer höher schlagen? Richtig: DSP Alice! Und jetzt ist es endlich wieder soweit! Alice ist mit uns auf dem Weg nach St. Tropez, um nach so langer Zeit endlich wieder durch den Parcours hüpfen zu dürfen. Voller Vorfreude ist sie heute Morgen auf den LKW galoppiert und kann es kaum erwarten wieder Luftakrobatik zeigen zu dürfen. DSP Cool Hill und Qualibro, ihre beiden Bodyguards, hat sie schon wieder voll im Griff, denn jetzt heißt es ,Jungs ich bin wieder am Start, reißt euch zusammen, zusammen rocken wir das‘.“ Ebenfalls die Reise nach Frankreich angetreten haben Christian Ahlmann, Daniel Deußer und Philipp Houston.

Weitere Informationen unter hubside-jumping-en.hubside.fr

Internationales Springturnier (CSI3*/1*) in Vilamoura/POR

CSI3*: Marc Bettinger (Deutschland); Marco Kutscher (Bad Essen); Mike Patrick Leichle (Schnarup-Thumby); Frederike Staack (Diepholz).

CSI1*: Johanna Frauenrath (Osnabrück); Sven Seidel-Fehling (Eyendorf).

Weitere Informationen unter www.vilamouraequestriancentre.com

Internationales Vielseitigkeitsturnier (CCI4*-S/3*-S/4*-L/3*-L/2*-L/1*-Intro/CCIOP2*-L/CCIOJ2*-L/CCIOY3*) in Strzegom/POL

CCI4*-S: Niklas Bschorer (Dinkelsbühl); Caro Hoffrichter (Duisburg); Frank Ostholt (Warendorf); Elena Otto-Erley (Warendorf); Dirk Schrade (Heidmühlen); Josefa Sommer (Immenhausen); Moritz Sponagel (Seevetal); Jörn Warner (Unna).

CCI3*-S: Ricarda Berkenheide (Köln); Niklas Bschorer (Dinkelsbühl); Andreas Dibowski (Döhle); Rebecca-Juana Gerken (Rümpel); Konstantin Harting (Königswinter); Michael Jung (Horb); Ben Leuwer (Wachtberg); Kai-Steffen Meier (Deutschland); Pia Münker (Wachtberg); Lynn Sander (Ostrau); Sophie-Marie Schulze (Cavertitz); Josefa Sommer (Immenhausen); Moritz Sponagel (Seevetal); Aline Stahn (Espenau); Linda Stiefelmeyer (Neißeaue); Eva Terpeluk (Allmendingen); Konstantin von Wengersky (Rheinberg); Johanna Zantop (Münster); Maj-Jonna Ziebell (Kaltenkirchen).

CCI4*-L: Emma Brüssau (Warendorf); Michael Jung (Horb); Julia Krajewski (Warendorf); Nadine Marzahl (Munster); Kai-Steffen Meier (Deutschland); Josephine Schnaufer (Neitersen).

CCI3*-L: Nicolai Aldinger (Egestorf); Stephanie Böhe (Betzendorf); Andreas Dibowski (Döhle); Philipp Riedesel (Altkamp); Nina Schultes (Neuhütten).

CCI2*-L: Alina Dibowski (Döhle); Dorothea Feld (Daldorf); Christoph Fingerhut (Twistetal); Katharina Frahm (Summerstorf); Rebecca-Juana Gerken (Rümpel); Petra Glinski (München); Liv Elin Gunzenhäuser (Bruchsal); Caro Hoffrichter (Duisburg); Carolin Hörning (Rutesheim); Ben Leuwer (Wachtberg); Sabrina Mertens (Heidmühlen); Pia Münker (Wachtberg); Caroline Pistorius (Dötlingen); Philipp Riedesel (Altkamp); Ella Ruth Roga (Groschansdorf); Lynn Sander (Ostrau); Josephine Schnaufer (Neitersen); Marie Schön (Falkensee); Dirk Schrade (Heidmühlen); Anna Siemer (Salzhausen); Julia Stiefele (Metzingen).

CCI1*-Intro: Nicolai Aldinger (Egestorf); Isabel Kristin Dalecki (Hamburg); Zoe Deusing (Schöffengrund); Lisa-Marie Fischer (Parthenstein); Katja Gross (Honigsee); Carolin Hörning (Rutesheim); Tabea Knüppel (Egestorf); Meghann-Viktoria Lehmann (Dahme); Libussa Lübbeke (Wingst); Pia Münker (Wachtberg); Julia Schatzmann (München); Josephine Schnaufer (Neitersen); Nina Schultes (Neuhütten); Josefa Sommer (Immenhausen); Moritz Sponagel (Seevetal); Linda Stiefelmeyer (Neißeaue); Konstantin von Wengersky (Rheinberg); Caroline Willer (München); Maj-Jonna Ziebell (Kaltenkirchen).

CCIOP2*-L: Antonia Fulst (Königslutter); Linn Marie Gunzenhäuser (Bruchsal); Theda Knop von Schwerdtner (Bruchköbel); Jule Krueger (Hamburg); Annelie Kühl (Broderstorf); Carlotta Müller (Hitzhusen); Friedrich Quast (Bruchhausen-Vilsen); Pita Schmid (Neumark); Emilia Vogel (Ratingen).

CCIOY3*-L: Libussa Lübbeke (Wingst).

CCIOJ2*-L: Madgalena Steinle (Cavertitz).

Weitere Informationen unter www.strzegomhorsetrials.pl

Internationales Vielseitigkeitsturnier (CCI4*-S) in Pratoni del Vivaro/ITA

Julia Lieske (Lorch).

Weitere Informationen unter www.pratonieventing.com

Weitere Turniere (*/**) im Ausland mit deutscher Beteiligung

CSI2*/1*/YH Opglabbeek/BEL vom 8. bis 11. Oktober; www.sentowerpark.com

CSI 2*/1*/YH Oliva/ESP vom 7. bis 11. Oktober; www.metoliva.com