Sport am Wochenende: WM junge Springpferde, CDI4* in Hagen mit interessantem Starterfeld und mehr

Lanaken ist an diesem Wochenende Schauplatz der Weltmeisterschaften für junge Springpferde, die belgischen Meisterschaften und dem beliebten Sires of the World-Springen. Währenddessen wird in Hagen national und international Dressur geritten, es gibt ein Wiedersehen mit einigen alten Bekannten. Und in den Busch geht es auch noch.