Sport am Wochenende: WM und Weltcup

Für die jungen Vielseitigkeitspferde geht es ins französische Le Lion d’Angers, dort werden die neuen Weltmeister gekürt. Bei den Spring- und Dressurreitern stehen hingegen die ersten Weltcup-Etappen der Westeuropa-Liga an.

Weltmeisterschaften Junger Vielseitigkeitspferden (CH-M-YH-CCI3*-L/2*-L) in Le Lion d’Angers/FRA

Sieben deutsche Paare konnten sich in diesem Jahr für die Weltmeisterschaften der jungen Vielseitigkeitspferde empfehlen. Darunter auch Wiederholungstäterin Ingrid Klimke, die im letzten Jahr mit Asha P den Titel bei den Siebenjährigen holte. Inzwischen hat die Askari-Tochter bereits ihre Olympia-Qualifikation in der Tasche … 2016 war es Weiße Düne, die an die Spitze des Feldes galoppierte. In diesem Jahr wird die Reitmeisterin auf der siebenjährigen Siena just do it v. Semper Fi in das Geschehen eingreifen. Die Stute konnte sich 2019 bereits mehrfach auf Drei-Sterne-Niveau platzieren.

CCI3*-L: Vanessa Bölting (Münster) mit Ready to go W; Stephan Dubsky (Verden) mit Cesandro 2; Ingrid Klimke (Münster) mit Equistros Siena just do it; Josephine Schnaufer (Neitersen) mit Viktor 107

CCI2*-L: Andreas Dibwoski (Döhle) mit Quizzle; Sophie Leube (Hamm) mit Sweetwaters Ziethen; Kai-Steffen Meier (Deutschland) mit QC Rock and Roll

Weitere Informationen unter www.mondialdulion.com

Internationales Weltcup-Springturnier (CSI5*-W) in Oslo/NOR

In Oslo eröffnen die Springreiter der Westeuropa-Liga, zu der auch Deutschland zählt, ihre Weltcup-Saison. Für Shooting Star Sven Schlüsselburg und seinen Schimmel Bud Spencer wird es eine Premiere: Das Paar ist zum ersten Mal im Weltcup dabei. Auch Michael Jung durfte noch ganz kurzfristig die Reise nach Norwegen antreten, weil er nachträglich einen Startplatz erhalten hat. Außerdem werden Christian Kukuk und Philipp Weishaupt für den Stall Beerbaum auf Punktejagd gehen.

Weitere Informationen unter www.oslohorseshow.com

Internationales Spring- und Weltcup-Dressurturnier (CSI3*/1*/J/CDI-W/3*/P/Am) in Herning/DEN

Die Dressurreiter zieht es ebenfalls nach Skandiniavien, denn die erste Weltcup-Etappe in Herning ruft! Frederic Wandres wird mit Duke of Britain versuchen, den Erfolg aus der letzten Weltcup-Saison zu wiederholen. Seit seinem siegreichen Auftritt in Hamburg Anfang Juni hatte der zwölfjährige Dimaggio-Sohn eine Turnierpause, nun gibt er sein Comeback im Viereck. Auch Benjamin Werndl war schon letztes Jahr im Weltcup dabei, konnte sich sogar für das Finale in Göteborg qualifizieren, wo er mir Daily Mirror Zwölfter wurde. Dort erlebten Helen Langehanenberg und Damsey, das dritte deutsche Paar in Herning, eine absolute Sternstunde, die ihnen Platz drei in der Weltcup-Kür bescherte.

CSI3*: Dirk Ahlmann (Reher); Hannes Ahlmann (Reher); Jens Baackmann (Münster); Thomas Brandt (Winsen); Stephi de Boer (Visbek); Hergen Forkert (Bremen); Luise Haferkorn-Hohaus (Hamburg); Simon Heineke (Holm); Christian Hess (Heidmühlen); Christopher Kläsener (Bad Essen); Guido Klatte jun. (Lastrup); Marco Kutscher (Bad Essen); Harm Lahde (Hesslingen); Maximilian Lill (Hennef); Nisse Lüneburg (Hetlingen); Louisa Müller (Hückeswagen); Jörg Naeve (Bovenau); Zoe Osterhoff (Hamm); Andreas Ripke (Steinfeld); Philip Rüping (Steinfeld); Miriam Schneider (Bovenau); Philipp Schulze Topphoff (Havixbeck); Hendrik Sosath (Lemwerder); Insa Strothmann (Krummesse); Patrick Stühlmeyer (Steinfeld); Justine Tebbel (Emsbüren)

CSI1*: Dirk Ahlmann (Reher); Hannes Ahlmann (Reher); Jens Baackmann (Münster); Johanna Beckmann (Brunsbüttel); Johannes Beeken (Bösel); Thomas Brandt (Winsen); Stephi de Boer (Visbek); Hergen Forkert (Bremen); Simon Heineke (Holm); Christopher Kläsener (Bad Essen); Guido Klatte jun. (Lastrup); Marco Kutscher (Bad Essen); Harm Lahde (Hesslingen); Maximilian Lill (Hennef); Nisse Lüneburg (Hetlingen); Andreas Ripke (Steinfeld); Philip Rüping (Steinfeld); Hendrik Sosath (Lemwerder); Patrick Stühlmeyer (Steinfeld); Justine Tebbel (Emsbüren)

CSIJ: Moritz Baum (Hude); Johanna Beckmann (Brunsbüttel); Frederik Geue (Hude); Luzie Jüttner (Emsdetten); Flemming Ripke (Steinfeld); Vicky Venschott (Greven)

CSIP: Johannes Beeken (Bösel); Luzie Jüttner (Emsdetten); Marcel Kandziora (Haren)

CDI-W: Helen Langehanenberg (Billerbeck); Frederic Wandres (Hagen a.T.W.); Benjamin Werndl (Tuntenhausen)

CDI3*: Fabienne Müller-Lütkemeier (Paderborn); Rainer Schwiebert (Kattendorf)

CDIAm: Anice Fröhling (Mannheim); Uta Grosserichter (München); Bettina Schulte-Übermühlen (Apen); Stephanie-Kristin Weber (Welver)

Weitere Informationen unter www.worldcupherning.com

Internationales Springturnier (CSI3*/1*) in Zwolle/NED

CSI3*: Sebastian Adams (Kerken); Marcus Ehning (Borken); Felix Hassmann (Lienen); Sophie Hinners (Vierden); Tobias Meyer (Neunkirchen-Seelscheid); Kathrin Müller (Wickede); Gerrit Nieberg (Sendenhorst); Janine Rijkens (Dortmund); Mario Stevens (Molbergen); Jana Wargers (Ibbenbüren)

CSI1*: Luisa Bahrs (Wolfsburg)

Weitere Informationen unter www.jumpingzwolle.nl

Internationales Springturnier (CSI3*) in Del Mar Faigrounds/USA

Christian Heineking (Wesenberg); Mathis Schwentker (Kirchdorf); Sönke Theymann (Deutschland)

Weitere Informationen unter www.westpalmsevents.com

Internationales Dressurturnier (CDI3*/Y/U25/P) in Le Mans/FRA

CDI3*: Bianca Nowag (Ostbevern)

CDIY: Elisabeth von Wulffen (München)

CDIU25: Jessica Krieg (Heinsberg); Bianca Nowag (Ostbevern)

CDIP: Lana-Pinou Baumgürtel (Nottuln); Lucie-Anouk Baumgürtel (Nottuln); Antonia Roth (Stuttgart)

Weitere Informationen unter www.pole-europeen-du-cheval.com/

Internationales Distanzturnier (CEI2*) in Fontainebleau/FRA

CEI2* 120: Sabrina Arnold (Kirchheim)

CEI2* 70+: Ralf Huschke (Bochum); Ursula Klingbeil (Buch)

Weitere Informationen unter E-Mail: grandparquetendurance@orange.fr

Weitere Turniere (*/**) im Ausland mit deutscher Beteiligung

CSI-V Barcelona/ESP vom 18. bis 20. Oktober; www.rcpolo.com

CSI 2*/1* Chevenez/SUI vom 17. bis 20. Oktober; www.oeuvray-smits.ch

CSI 2*/1*/YH Lier/BEL vom 17. bis 20. Oktober; www.azelhof.be

CSI 2*/1*/YH Michalowice, Krakow/POL vom 17. bis 20. Oktober; www.kjkszary.pl

CSI 2*/1*/YH MET Oliva vom 15. bis 20. Oktober; www.metoliva.com