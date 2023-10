Springen, Dressur und Vielseitigkeit im Programm für Olympia 2028

Das Bangen hat ein Ende: Das Internationale Olympische Komitee (IOC) hat bekannt gegeben, dass die Wettbewerbe in den Disziplinen Dressur, Springen und Vielseitigkeit auch bei den Olympischen Spielen 2028 in Los Angeles (USA) ausgetragen werden.

Beschlossen wurde das vom IOC-Vorstand bei einem Treffen am 12. und 13. Oktober in Mumbai, Indien. Dass „Pferdesport“ bei Olympia 2028 dabei sein würde, stand bereits vorher fest. Konkret wurde nun beschlossen, dass im gleichen Modus wie in Paris 2024 auch in Los Angeles (USA) vier Jahre später die Reitwettbewerbe ausgetragen werden.

„Wir freuen uns über die Ankündigung des IOC, dass die Pferdesportdisziplinen bei den Olympischen Spielen in Paris 2024 im Sportprogramm von Los Angeles 2028 enthalten sein werden“, sagte FEI-Präsident Ingmar De Vos.“Der Pferdesport ist seit 1912 Teil der Olympischen Spiele, und mit einem so starken Erbe und Enthusiasmus für den Sport in den USA freuen wir uns darauf, erfolgreiche und mitreißende Spiele zu veranstalten, die sich auf die Zukunft und die Werte konzentrieren, die ihn in der Sportlandschaft einzigartig machen.“

FEI will „am Puls der Zeit“ sein

„Dies ist erst der Anfang. Die Bestätigung der Austragungsorte in den kommenden Monaten und die Quoten für LA2028, über die nach Paris 2024 entschieden wird, werden unsere nächsten großen Meilensteine im Vorfeld dieser Spiele sein. Wir verfolgen aktiv alle Wege und stellen sicher, dass wir am Puls der Zeit sind, nicht nur mit Blick auf LA28, sondern auch auf Paris24, das vor der Tür steht.“

