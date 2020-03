Turniersportstatistik 2019: Weniger Starter, weniger Pferde

Die Deutsche Reiterliche Vereinigung (FN) hat die Zahlen für den deutschen Turniersport im Jahr 2019 ausgewertet. Insgesamt lässt sich feststellen: Der Trend geht weiterhin abwärts …

Fast drei Prozent weniger Starts, so lautet die Bilanz für das Turnierjahr 2019. Insgesamt ging die Zahl auf 1.337.474 zurück, im Jahr zuvor waren es noch 1.378.244 Starts gewesen. Allerdings: Die Zahlen schwanken je nach Niveau. Während in der Klasse L fast fünf Prozent weniger Starts zu verzeichnen waren, wurde in den Klassen E und S sogar etwas mehr geritten als im Vorjahr. Dazu passt auch, dass die Anzahl der angebotenen Prüfungen auf S-Niveau leicht gestiegen ist. Über alle Klassen gerechnet wurden aber rund 2,5 Prozent weniger Prüfungen angeboten als noch in 2018.

„Betrachtet man das Angebot an Turnieren und Prüfungen, wundert es nicht, dass auch die Zahl der Starts abnimmt. Vor allem, wenn man davon ausgeht, dass viele der A-, L- und M-Prüfungen auch noch startplatzbegrenzt sind – und das zum Teil völlig unnötigerweise“, sagt Fritz Otto-Erley, Leiter der Abteilung Turniersport der FN. Die Zahl der Turniere ist hingegen weitestgehend stabil geblieben, schwankt allerding stark je nach Landesverband. In Baden-Württemberg gab es sogar 27 Veranstaltungen mehr als noch im Vorjahr. Insgesamt gab es im vergangenen Jahr 3.567 Turniere, auf denen 66.281 Prüfungen und Abteilungen gezählt wurden.

Pferdeeintragungen rückläufig

Nicht nur die Starts, auch die eingetragenen Turnierpferde werden weniger So wurden 2019 insgesamt 132.257 Pferde fortgeschrieben, das sind 2,1 Prozent weniger als 2018. Zugenommen hat dagegen die Zahl der ausgestellten FEI-Pässe von 2.387 auf 2.572. „Hieran zeigt sich, dass der Sport immer internationaler wird. Auslandsstarts werden bei Reitern immer beliebter, und das gilt nicht nur in den bekannten Turnierzentren wie Peelbergen und Ranshofen“, sagt Fritz Otto-Erley.

Eine weitere Beobachtung: In den letzten 20 Jahren hat sich der Männeranteil unter den Turnierreitern mehr als halbiert. Auch insgesamt bleibt die Zahl der ausgestellten Jahresturnierlizenzen rückläufig. 2019 sank die Zahl von 81.344 auf 80.342, wobei rund vier Prozent weniger Männer, aber lediglich 0,1 Prozent weniger Frauen eine Jahresturnierlizenz beantragt haben. Insgesamt ist die Zahl der reitenden Männer seit dem Jahr 2000 um rund 55 Prozent von 23.643 auf 10.656 zurückgegangen. Der Frauenanteil im Turniersport liegt damit aktuell bei rund 87 Prozent. Die aktuellen Turniersportzahlen können kostenlos im FN-Shop heruntergeladen werden. Quelle: fn-press