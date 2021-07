Übertragung der Olympischen Spiele der Reiter in TV und Internet

Die öffentlich-rechtlichen Programme ARD und ZDF übertragen die Olympischen Spiele in Tokio im Wechsel. Außerdem bietet Eurosport ein umfangreiches Programm inklusive Reitsport.

ARD (www.sportschau.de) und ZDF (www.zdf.de/sport/olympia/reiten) haben abwechselnd den Hut auf bei der Übertragung der Livestreams. Sie sind über beide Plattformen verfügbar.

Samstag, 24. Juli, Dressur Grand Prix Teil I (Qualifikation)

ARD 9:50 bis 15:15 Uhr (Reporter: Carsten Sostmeier)

Sonntag, 25. Juli, Dressur Grand Prix Teil II (Qualifikation)

ZDF 9:55 bis 15:20 (Reporter: Gert Herrmann)

Sonntag, 1. August, Vielseitigkeit Gelände

ZDF 00:35 bis 2:00 Uhr

Sonntag, 7. August, Springen Mannschaftsfinale

ARD 11:50 bis 14:30 (Reporter: Carsten Sostmeier)

Mehr steht bislang noch nicht fest. Laut Informationen des ZDF können aber noch weitere Übertragungszeiten hinzukommen. Entsprechende Updates gibt es dann jeweils auf den Homepages der Sender (siehe oben) und an dieser Stelle.

Eurosport

Eurosport überträgt alle Reitsportwettbewerbe. Der TV-Sender Eurosport 1 ist als Livestream beim Streaming-Dienst „Joyn“ kostenlos verfügbar.

Darüber hinaus gibt es bei Joyn bis zu weitere 8 kostenlose parallel laufende Event Livestreams von Eurosport mit deutschem Kommentar, die täglich wechseln.

Wer die kompletten Spiele und jedes Event sehen will, kann dies via Joyn PLUS+ bzw. im Eurosport Player tun. Dafür ist dann allerdings ein kostenpflichtiges Abo erforderlich. Eurosport bietet verschiedene Pakete an. Infos dazu gibt es hier.

Dirk Alexander Lude ist als Reporter für Eurosport im Einsatz. Als Experte stehen ihm in der Dressur Sönke Rothenberger, in der Vielseitigkeit Bettina Hoy und im Springen Simone Blum zur Seite.

Die Übertragungszeiten finden Sie hier:

https://www.eurosportplayer.com/olympics/sport/equestrian