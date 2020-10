VER-Dinale 2021 fällt aus

Die VER-Dinale hat eine lange Tradition. Corona-bedingt wird die nächste Auflage des Dressur- und Springturniers in der Niedersachsenhalle allerdings erst 2022 stattfinden.

Es ist das erste Mal in der 45-jährigen Geschichte des Turniers, dass es ausfallen muss. „Nach ausführlichen Überlegungen sind wir in unserem Organisationsteam zu dem Ergebnis gelangt, dass wir unter Berücksichtigung der aktuell geltenden Corona-Maßnahmen und Beschränkungen nicht in der Lage sind, eine VER-Dinale mit einem Programm durchzuführen, wie wir es in den letzten Jahren entwickelt haben und wofür die VER-Dinale steht – nämlich ein Event rund ums Pferd, an dem Sport, Show und Zucht vereinigt werden“, heißt es von den Veranstaltern.

Man wolle die Pause aber auch nutzen, um neue Ideen zu entwickeln und „2022 mit Vollgas wieder an den Start zu gehen“. Die nächste VER-Dinale ist damit für den 27. bis 30. Januar 2022 geplant. Betroffen ist auch das Bundesnachwuchschampionat der Ponyspringreiter, das jährlich im Rahmen der VER-Dinale stattfindet. Im letzten Jahr ging der Sieg in dieser Prüfung an Lilli Marie Carius. Neben Spring- und Dressurprüfungen bis zur Klasse S***, zählen auch ein Showwettbewerb für Reitvereine, das Verdener Indoor-Speed-Derby und die Hengstpräsentation des Landgestüts Celle zu den festen Programmpunkten in der Niedersachsenhalle.