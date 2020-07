Voltigieren: Keine Championate in 2020

Den Voltigiersport trifft die Corona-Pandemie hart: Alle großen Turniere, darunter auch die Welt- und Europameisterschaften, sind für 2020 abgesagt.

Lange hatte man sich um Ersatztermine für die Europa- und Weltmeisterschaften der Voltigierer bemüht. Nun steht fest: In diesem Jahr wird es kein großes Championat mehr geben. Auch die Deutsche Meisterschaft, die Ende August in Verden stattfinden sollte, ist auf 2021 verschoben. „Es gab Überlegungen, diese auf Ende Oktober zu verschieben. Da allerdings in den meisten Bundesländern Voltigieren wettkampfmäßig bisher kaum möglich ist, wurde nun endgültig beschlossen, die nächsten DM erst wieder 2021 auszutragen“, erklärt Bundestrainerin Ulla Ramge. Neuer Termin ist der 27. bis 29. August 2021. Die Deutschen Jugendmeisterschaften sollen anschließend vom 16. bis 19. September 2021 in Timmel ausgetragen werden.

Der Fokus verschiebt sich damit auf die nächste Saison, bis dahin wird vor allem fleißig trainiert. „Natürlich ist das alles sehr schade, da unsere Voltigierer bereits im März super auf die Saison vorbereitet waren. Aber wir werden das jetzt einfach als Chance betrachten, eine längere Vorbereitungszeit auf das kommende Jahr zu haben“, bewertet Ramge die Situation.

Mehrere Kaderlehrgänge am Bundestützpunkt in Warendorf sind bereits in Planung. Zudem soll in der Herbst- und Wintersaison auch wieder auf Turnieren voltigiert werden. Die internationalen Veranstaltungen in Aarhus/Dänemark (1. bis 4. Oktober), Ebreichsdorf/Österreich (16. bis 18. Oktober), Salzburg/Österreich (3. bis 6. Dezember) und in Paris/Frankreich (4. bis 6. Dezember) sollen wie geplant stattfinden.

Für die Junioren ist man noch auf der Suche nach Ausweichmöglichkeiten. „Wir haben noch Hoffnung, den Nachwuchsvoltigierern möglicherweise noch eine Ersatzveranstaltung anbieten zu können“, so die Bundestrainerin.

Quelle: fn-press