Vorfreude auf den AGRAVIS-Cup am kommenden Wochenende

Der AGRAVIS-Cup vom 29. Oktober bis 1. November in Oldenburg kann trotz steigender Corona-Zahlen stattfinden.

Wie die Veranstalter des AGRAVIS-Cup in Oldenburg melden, wird man sich ganz auf den Sport konzentrieren. Es gibt ein strenges Hygienekonzept und man hat für entsprechende räumliche Voraussetzungen gesorgt, dass das Turnier trotz steigender Infektionszahlen stattfinden darf.

Es wird sowohl Dressur- als auch Springprüfungen geben. Für die Dressurreiter steht neben der internationalen Grand Prix-Tour die Qualifikation zum Louisdor-Preis auf dem Programm. Die Springreiter treten auf CSI3*-Niveau an.

Die Liste der Teilnehmer führt unter anderem folgende national und international bekannten Reiter: in den Dressurprüfungen die Britin Laura Tomlinson, Adelinde Cornelissen (Niederlande), Christoph Koschel (Hagen a.T.W.) und die Mannschafts-Olympiasiegerin Dorothee Schneider (Framersheim).

In den internationalen Springprüfungen werden die niederländischen Championatsreiter Gerco Schröder und Jur Vrieling erwartet. Aus Deutschland haben Maurice Tebbel (Emsbüren), Lokalmatador Mario Stevens (Molbergen), Ex-Europameister Marco Kutscher (Bad Essen), der Deutsche Meister Felix Haßmann (Lienen) und auch der neue Deutsche Meister der Jungen Reiter, Hannes Ahlmann aus Reher, ihr Kommen angekündigt.

Tickets für den AGRAVIS-Cup

In begrenzter Anzahl sind sogar Zuschauer zugelassen. Sitzplätze können online über nordwest-ticket.de/thema/agravis-cup-oldenburg gebucht werden. Ein begrenztes Kontingent gibt es auch an Tageskassen an der EWE-Arena.

Voraussetzung für den Besuch des Turniers ist, dass die Besucher frei von Covid-19-Symptomen sind und dass sie einen vollständig ausgefüllten Anwesenheitsnachweis erbringen.