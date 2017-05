Warendorf: Erste Preis der Besten-Schärpe nach Baden-Württemberg

Die Children, die Springjunioren unter 14 Jahren auf Großpferden, waren die ersten, die „ihre Besten“ beim 30. Preis der Besten in Warendorf ermittelt haben. Alle drei Medaillenträger kommen aus Baden-Württemberg. Ansonsten sieht es vor allem bei den Jungen Reitern im Dressursattel nach einem Kopf-an-Kopf-Rennen aus.

Lilli Collee aus Eberstadt lieferte mit Contefina die konstantesten Leistungen in den Children-Wertungen ab und sicherte sich am Ende den Titel. In der Einlaufprüfung legten sie mit einer fehlerfreien Runde und Rang sechs die Grundlage für ihren Erfolg. Mit einem Sieg im Finale machten sie den Sack zu. Ein super Abschluss für Lilli Collee bei den Children. Ab kommenden Jahr muss sie sich nun bei den Junioren beweisen.

Silber und Bronze ging an ihre Landsleute aus dem Ländle, Alia Knack auf Campari und Lukas Weiler mit Chin Chilla by Vitakraft.

Die Viertplatzierte, Charlotte Höing aus Großbeeren, hatte zwar Pech was die Medaillenverteilung angeht, aber dafür konnte sie sich über eine ganz besondere Auszeichnung freuen: Bundestrainer Eberhard Seemann hatte sie für den Talentpreis der Horst-Gebers-Stiftung auserwählt. Er erklärte, er hätte diesen Preis auch an „fünf oder sechs“ andere Talente vergeben können. Dass er sich am Ende für Charlotte entschieden hat, begründete er so: „Ich habe Charlotte ausgewählt, weil sie trotz ihrer noch geringen Körpergröße sehr effektiv einwirkt, erste Erfahrungen in Nationenpreisen gesammelt hat und sehr gute Aussichten für ihren künftigen Weg hat, ich freue mich auf die nächste Zeit mit ihr.“ Charlotte selbst meinte, es sei „natürlich immer ein bisschen ärgerlich, wenn man es dann doch ganz knapp nicht aufs Treppchen schafft“. Aber sie sei „ganz zufrieden“ und freue sich über das Lob des Bundestrainers.

Springen U16, U18 & U21

Hanna Schumacher und High Dream holten Platz eins bei den Ponyreitern im Springsattel. Julie Thiele und Tonlyn Bobby’s Girl belegte Rang zwei. Und Lisa Schulze Topphoff sprang mit dem bewährten Mentos Junior auf den dritten Platz der ersten Wertung.

Die erste Wertung der Junioren, eine Springprüfung der Klasse S*, ging an Laura Hetzel, Tochter des Nationenpreisreiters und Pferdehändlers Holger Hetzel, auf Quanita. Sie setzten sich gegen ein Paar durch, das im vergangenen Jahr bereits auf dem obersten Treppchen gestanden hatte beim Preis der Besten, Joan Wecke und Corina. Für sie ist es das erste Juniorenjahr. Im Vorjahr siegte sie bei den Children. Marie Ligges, die dieses Jahr sowohl den Goldenen Sattel als auch das HGW Nachwuchschampionat für sich entscheiden konnte, belegte mit Cassandra Rang drei.

Die Jungen Reiter sprangen in der ersten Prüfung über einen S**-Parcours. Cedric Wolf und Cho Chang J waren die schnellsten. Knapp setzten sie sich gegen Finja Bormann und A Crazy Son of Lavinia durch. Lars Volmer wurde Dritter auf Luis P. Wolf und Volmer haben damit schon jetzt gezeigt, dass sie im Junge Reiter-Lager angekommen sind. 2016 waren sie noch als Junioren unterwegs.

Dressur U16, U18 & U21

Super spannend verspricht die Saison bei den Jungen Reitern zu werden. An der Spitze behaupten sich drei Reiterinnen, von denen zwei altersmäßig eigentlich noch bei den Junioren starten könnten und eine sich 2015 vorzeit ins Junge Reiter-Lager hatte hochstufen lassen: Hannah Erbe und Semmieke Rothenberger sind diejenigen, die eigentlich noch bei den Junioren starten dürften. Jil-Marielle Becks hatte sich nach Übernahme von Damon Hill hochstufen lassen, eilte dann aber mit dessen Sohn Damon’s Satelite von Sieg zu Sieg.

Das hat heute nicht geklappt. Denn Hannah Erbe und Carlos, im vergangenen Jahr noch Europameister der Junioren, holten sich den Sieg mit 77,316 Prozent. Vorjahressiegerin Becks wurde Zweite (77,184), Semmieke Rothenberger mit Dissertation Dritte. Hier war der Notenabstand allerdings wesentlich deutlicher als bei den beiden Erstplatzierten: 73,263 Prozent. Dafür reihte sich Semmieke mit ihrem zweiten Pferd Geisha auch gleich an vierter Stelle (71,947). Fünfte war Anna-Christina Abbelen mit First Lady (71,158), die nun Erstpferd für die Junge Reiter-Tour ist, nachdem Abbelen ihr langjähriges Erfolgspferd Fürst on Tour einer anderen Nachwuchsreiterin anvertraut hat.

Die Deutschen Meister der Junioren, Rebecca Horstmann mit dem selbst gezogenen und ausgebildeten Friend of mine, sind auf dem Weg, auch den Preis der Besten zu gewinnen. Zumindest haben sie die erste Wertung schon mal für sich entschieden. Mit 71,324 Prozent setzten sie sich gegen Johanna Sieverding mit der einstigen Dressurpferde-WM-Finalistin Lady Danza durch (70,0). Dritte wurde Bettina Nuscheler auf Fascinate (69,324).

Sieger der Ponys wurden die beiden Tripple-Europameister, Lucie-Anouk Baumgürtel mit Massimiliano (76,667) vor einem Paar, das erst seit dieser Saison ein Team ist: Jana Lang mit Cyrill. Die beiden waren schon bei der Sichtung zum Preis der Besten siegreich gewesen und überzeugten heute mit 75,513 Prozent. Dritte wurde Julia Barbian auf Der Kleine König (71,949).

Alle Ergebnisse finden Sie hier.