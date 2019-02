Weltmeisterschaften 2022: Wo und wie?

Momentan ist noch unklar, wo die Weltmeisterschaften 2022 ausgetragen werden. Bis Ende Februar können Interessenten ihre Bewerbung bei der Fédération Équestre Internationale (FEI) einreichen. Aber auch in welchem Modus das Championat stattfinden wird, steht bislang noch in den Sternen.

Die Weltreiterspiele 2018 in Tryon (USA) werden wohl in vielerlei Hinsicht in die Geschichtsbücher eingehen, leider nicht nur im positiven Sinne. Herausragenden sportlichen Erfolgen aus deutscher Sicht, wie etwa den Goldmedaillen von Simone Blum und Isabell Werth, stehen das organisatorische Chaos und ein Distanzritt gegenüber, der zum Desaster geriet. Aber wie heißt es so schön: Aus Fehlern lernt man! Schon im November gab FEI-Präsident Ingmar de Vos bekannt, dass man noch einmal gründlich darüber nachdenken wolle, wie zukünftige Championate aussehen sollen.

De Vos äußerte sich nun in einer Pressemitteilung der FEI sehr zuversichtlich über die Weltmeisterschaften 2022: „Ich freue mich sagen zu können, dass wir bisher auf großes Interesse gestoßen sind und bereits qualitativ sehr gute Bewerbungen erhalten haben. Wir sind zuversichtlich, dass wir aus einem interessanten Pool von Kandidaten wählen können, wenn später im Jahr die Vergabe erfolgt.“

Neuer Bewerbungsprozess

Bisher steht noch nicht fest, ob die Weltmeisterschaften 2022 an einem einzigen Veranstaltungsort stattfinden, wie es das bisherige Konzept der Welreiterspiele vorsah. Denkbar ist auch, dass die einzelnen Disziplinen an verschiedene Organisatoren vergeben werden. „Der Pferdesport ist inzwischen sehr global geworden, allerdings gibt es relativ wenige Länder, die ausreichend Kapazitäten haben, um eine Weltmeisterschaft in allen Disziplinen auszurichten“, begründete De Vos diese Entscheidung.

„Der neue Bewerbungsprozess bietet die Möglichkeit, bereits existierende Pferdesportanlagen nachhaltig und rentabel zu nutzen. Außerdem erlaubt er der FEI mit nationalen Verbänden zu kooperieren, die bisher gezögert haben, eine Bewerbung für alle Disziplinen einzureichen. Nun steht es diesen Verbänden offen, sich lediglich als Austragungsort für eine Disziplin zu bewerben“, so De Vos.

Am 28. Februar läuft die Frist aus, bis zu welcher die Bewerber erst einmal ihr unverbindliches Interesse bekunden können. Im März wird dann ein Workshop für alle Interessenten in Lausanne, wo die FEI ihren Sitz hat, angeboten. Anschließend geht es darum, eine formelle Bewerbung inklusive Konzept einzureichen. Die finale Entscheidung darüber, wo und wie die Weltmeisterschaften 2022 ausgetragen werden, wird im November bei der Generalsversammlung der FEI verkündet.

