WM der jungen Dressurpferde 2021 in Verden, Vielseitigkeits-EM 2021 findet eventuell doch statt

Der Weltreiterverband FEI hat sich in diesen Tagen noch einmal mit der Planung für die kommenden Championate auseinandergesetzt. So sollen die Weltmeisterschaften der jungen Dressurpferde anders als geplant auch im nächsten Jahr in Deutschland stattfinden. Zudem gab es eine Nachricht, die besonders Michael Jung, Ingrid Klimke & Co. sehr freuen dürfte!