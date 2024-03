WM der Para-Fahrer kommt 2025 nach Lähden

Im September 2025 finden die Europameisterschaften der Vierspänner in Lähden im Emsland statt. Nun steht fest: Das Programm wird um die Weltmeisterschaften der Para-Fahrer erweitert.

Das Team der Pferdesportgemeinschaft (PSG) Lähden, das mit Vierspännerfahrerin und Organisatorin Anna Sandmann und ihrem Vater Christoph Sandmann im September 2025 die Europameisterschaften der Vierspänner und nun auch die Weltmeisterschaften der Para-Fahrer austragen wird, hebt die Bedeutung von Teamwork im Fahrsport hervor. In Vorbereitung auf die bevorstehenden Championate in Lähden, freut sich Anna Sandmann darauf, Fahrer mit Behinderung ins Team zu integrieren und betont: „Wir wissen von all unseren Aktivitäten im Fahrsport – als aktive Fahrsportler und auch als Organisatoren – wie wichtig Teamwork ist. Es ist uns eine große Freude in Lähden 2025 auch die Fahrer mit Handicap mit im Team zu haben. Wir alle gemeinsam sind der Fahrsport.“

Die PSG Lähden hat bereits zahlreiche Veranstaltungen auf der Fahrsport-Anlage von Christoph Sandmann durchgeführt, darunter Deutsche Meisterschaften, WM-Sichtungen und internationale Turniere. Christoph Sandmann erklärt: „Unser Ziel ist es, sportlich wertvolle Fahrsport-Wettbewerbe zu machen, bei denen jeder Fahrer Bedingungen vorfindet, die ihn für seinen Erfolg unterstützen. Für die FEI Welt- und Europameisterschaften haben wir auch das Vorhaben, besonders ressourcenschonende und barrierefreie Veranstaltungen zu organisieren, die nachhaltig positiv für die Region und den Pferdesport sind.“

Teamarbeit gefordert

Die Vorbereitungen für die kommenden Veranstaltungen laufen bereits seit mehreren Monaten. Neben organisatorischen Aspekten wird intensiv an der Geländestrecke und den Hindernissen gearbeitet, um optimale Bedingungen für die Teilnehmer zu schaffen. Anna Sandmann unterstreicht dabei den gemeinsamen Einsatz des Teams und die Bedeutung des Zusammenhalts: „Das ‚Gemeinsame‘ wird und wurde in Lähden immer ganz groß geschrieben. Wenn ein Verein mit einer überschaubaren Gruppe von engagierten ehrenamtlichen Helfern so professionelle und erfolgreiche Aktivitäten in der Organisation von Pferdesportturnieren setzt, ist das nur mit Zusammenhalt und viel Einsatz möglich. Große Ziele kann man sich nur gemeinsam setzen und nur, wenn alle zusammenarbeiten, dann wird es großartig!“

Heinz Winkeler, Vorsitzender der PSG Lähden, teilt die Vorfreude auf die bevorstehenden Championate und sagt: „Es ist uns ein großes Anliegen den traditionellen Fahrsport – modern im Spitzenniveau – in die herrliche Naturlandschaft des Emslandes zu integrieren und ein Fest für den Fahrsport in Lähden 2025 zu erleben.“

Vor den Europa- und Weltmeisterschaften im kommenden Jahr stehen allerdings noch andere Termine in Lähden an. Vom 9. bis 12. Mai 2024 finden die Lähdener Pferdetage statt und vom 1. bis 4. August 2024 stehen die Deutschen Jugend-Meisterschaften im Fahren an.

