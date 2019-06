Zehn Nationen bewerben sich für die Ausrichtung der Weltreiterspiele 2022

Beim Weltreiterverband FEI sind nun die formellen Bewerbungen für die Austragung der Weltreiterspiele 2022 bzw. der Weltmeisterschaften in einzelnen Disziplinen unter dem FEI-Dach eingegangen. Zwei Veranstalter wollen alle Disziplinen bedienen.

Dass es inzwischen eine Mammutaufgabe ist, Weltreiterspiele für alle Disziplinen unter dem Dach der FEI auszurichten, hat man in Tryon 2018 gesehen. Nach dem organisatorischen Desaster infolge dessen unter anderem die Distanz-WM abgebrochen werden musste, hatte der Weltverband zugestimmt, für das nächste WM-Jahr 2022 auch Bewerbungen von Veranstaltern entgegen zu nehmen, die nur eine einzige oder einige ausgewählte Disziplinen bedienen wollen.

Das stieß auf große Resonanz – obwohl FEI-Präsident Ingmar de Vos zugab, ihnen sei von Anfang an klar gewesen, dass von den vielen Ländern, die Interesse bekundet haben, einige keine formelle Bewerbung einreichen würden. Nun sind es zehn Länder, die sich vorstellen können, WM-Veranstalter zu werden.

Bei der Vergabe werden diejenigen bevorzugt behandelt, die bereit sind, mehrere Disziplinen auszurichten. Dressur und Para-Dressur sollten an einem Ort stattfinden. Was verwundern mag nach Tryon und dem Hin und Her mit der Bewerbung von Bromont, bei dem deutlich wurde, wie hoch der finanzielle Aufwand für die Spiele ist: Es gibt gleich zwei Länder, die bereit wären, das ganze Projekt Weltreiterspiele zu stemmen: Italien und Riad in Saudi-Arabien.

Italien hat schon WEG-Erfahrung. 1998 sprang Rom ein als die Iren im letzten Moment einen Rückzieher machten. Für Riad wären die Spiele absolutes Neuland.

Neben diesen beiden gibt es folgende Bewerbungen:

Mehrere Disziplinen

Dubai (UAE): Springen und Distanzreiten

Herning (DEN): Springen, Dressur und Para-Dressur

Scottsdale/Arizona (USA): Reining und Voltigieren

Springen

Dubai (UAE)

Herning (DEN)

Pratoni del Vivaro (Rom), Elementa (Rom) und Isola de la Scala (Verona) > als Teil der Bewerbung für die gesamten Spiele

Riad (KSA) > als Teil der Bewerbung für die gesamten Spiele

Distanzreiten

Samorin (SVK)

Ermelo (NED)

Padise (EST)

Dubai (UAE)

Pratoni del Vivaro (Rom), Elementa (Rom) und Isola de la Scala (Verona) > als Teil der Bewerbung für die gesamten Spiele

Riad (KSA) > als Teil der Bewerbung für die gesamten Spiele

Fahren

Szilvásvárad (HUN)

Pratoni del Vivaro (Rom), Elementa (Rom) und Isola de la Scala (Verona) > als Teil der Bewerbung für die gesamten Spiele

Riad (KSA) > als Teil der Bewerbung für die gesamten Spiele

Dressur

Herning (DEN)

Pratoni del Vivaro (Rom), Elementa (Rom) und Isola de la Scala (Verona) > als Teil der Bewerbung für die gesamten Spiele

Riad (KSA) > als Teil der Bewerbung für die gesamten Spiele

Para-Dressur

Herning (DEN)

Pratoni del Vivaro (Rom), Elementa (Rom) und Isola de la Scala (Verona) > als Teil der Bewerbung für die gesamten Spiele

Riad (KSA) > als Teil der Bewerbung für die gesamten Spiele

Vielseitigkeit

Millstreet (IRL)

Pratoni del Vivaro (Rom), Elementa (Rom) und Isola de la Scala (Verona) > als Teil der Bewerbung für die gesamten Spiele

Riad (KSA) > als Teil der Bewerbung für die gesamten Spiele

Reining

Scottsdale/Arizona (USA)

Pratoni del Vivaro (Rom), Elementa (Rom) und Isola de la Scala (Verona) > als Teil der Bewerbung für die gesamten Spiele

Riad (KSA) > als Teil der Bewerbung für die gesamten Spiele

Voltigieren

Scottsdale/Arizona (USA)

Pratoni del Vivaro (Rom), Elementa (Rom) und Isola de la Scala (Verona) > als Teil der Bewerbung für die gesamten Spiele

Riad (KSA) > als Teil der Bewerbung für die gesamten Spiele