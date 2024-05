„Zweitmarkt“-Idee: CHIO Aachen bietet Verkauf bereits erworbener Tickets an

Tickets für das CHIO Aachen sind begehrt. Und rar. Glücklich, wer Eintrittskarten für das CHIO Aachen ergattert hat. Doch dann kommt plötzlich etwas dazwischen – der 80. Geburtstag von Opa, die spotane Hochzeitseinladung nach Südfrankreich. Was tun? Ebay-Kleinanzeigen? Nein, in Aachen hat man etwas smarteres entwickelt, den Zweitmarkt.

Zu Weihnachten lagen Sie unterm Christbaum, Eintrittskarten für das CHIO Aachen. Doch nun zwingt ein unvorhergesehenes Ereignis umzuplanen. Was tun mit den Aachen Tickets? Ideen gibt es viele. Freunde im Stall fragen, sie auf Social Media anbieten oder in Verkaufsportalen anbieten – kann man machen, muss man aber nicht. Denn die Verantwortlichen beim CHIO Aachen haben eine Möglichkeit entwickelt, Tageskarten über das Portal des CHIO Aachen zum Wiederverkauf anzubieten. Wichtig ist nur, dass die Karten ursprünglich über das Aachener Ticketportal erworben worden sind. Der Käufer, der über ein SEPA-fähiges Bankkonto verfügen muss, kann die Karten auf dem CHIO Aachen-Zweitmarkt zum Verkauf anbieten. Damit ist die CHIO Aachen-Ticketbörse als offizieller Ticket-Zweitmarkt die einzige legale Plattform, um Eintrittskarten für das CHIO Aachen, die man nicht in Anspruch nehmen kann, zum Verkauf anzubieten. Stabile und faire Preise seien so garantiert, heißt es aus Aachen.

Das Angebot bezieht sich auf Aachen Tickets, die für einen Tag gelten, nicht auf Dauer- und Wochenendkarten.

Wer seine Eintrittskarten für das CHIO Aachen verkaufen möchte, findet den Zweitmarkt hier. Wie das Prozedere genau funktioniert, ist auf der Homepage des CHIO Aachen genau erklärt. Hier geht’s direkt zur Erläuterung