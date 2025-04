Michael Jung und fischerChipmunk auf Rekordkurs in Lexington

Die beiden Olympiasieger Michael Jung und fischerChipmunk liegen in Lexington beim berühmten Fünf-Sterne-Turnier kaum noch einholbar in Führung.

Lexington/USA – Michael Jung und fischerChipmunk FRH hatten bereits in der Dressur keine Zweifel an ihrer Ausnahmestellung gelassen. Mit einem neuen Rekord im Zuge der berühmten CCI5*-L-Prüfung setzten sie sich mit 19,2 Minuspunkten an die Spitze. Und zu dieser Punktzahl kam auch bei ihrem souveränen Ritt durchs Gelände nicht mehr viel dazu. Derzeit stehen Michael Jung und ‚Chip‘ mit 21,0 Minuspunkten mit enormem Abstand an der Spitze. Es folgt der US-Amerikaner Boyd Martin mit Commando und 32,8 Minuspunkten. Auf Platz drei steht Harry Meade aus Großbritannien mit Et Hop du Matz (34,2).

Auch Libussa Lübbeke steht nach ihrem fünften Platz nach der Dressur nach wie vor in den Top Ten. Mit 49,1 Minuspunkten ist sie mit ihrer Caramia Neunte. Mit Michi Jung jubelte übrigens vor allem seine Frau Faye. Die Kinder sind bei Oma und Opa und sie ist erstmals in Lexington mit dabei. Eigentlich sei Michael ja nur hingefahren, damit sie mal mitkommen kann, witzelten die beiden in ihren Social Media Accounts.

Das komplette Ergebnis aus Kentucky vor dem alles entscheidenden Springen, in dem sich Michi Jung mehr als 11 Strafpunkte leisten kann, um immer noch uneinholbar zu sein, gibt es hier.