Michael Jung und fischerChipmunk gewinnen in Lexington

Sie haben es tatsächlich geschafft: Michi Jung und fischerChipmunk sind die Kentucky-Sieger 2025. Insgesamt ist es Jungs fünfter Sieg dort.

Lexington/USA – Mit seinem ‚Herzenspferd Chippy‘ hat es Michael Jung tatsächlich geschafft! Er gewann zum fünften Mal das Five-Star-Eventing in Lexington/Kentucky. Zum zweiten Mal war der 17 Jahre alte Hannoveraner dabei sein Partner (die anderen drei Siege holte fischerRocana). Die beiden siegten mit dem unglaublichen Abstand von 7,8 Punkten auf die zweitplatzierten Boyd Martin aus den USA und Commando. Einen Abwurf leisteten sich Michi Jung und ‚Chip‘ dennoch und kamen so auf insgesamt 25,0 Punkte, aber das fiel nun wahrlich nicht ins Gewicht. Boyd Martin blieb fehlerfrei und kam auf 32,8 Punkte vor Harry Meade aus Großbritannien mit Et Hop du Matz und 34,2 Punkten.

Die beiden anderen deutschen Teilnehmer platzierten sich auf dem 10. und 11. Rang. Libussa Lübbeke musste auf ihrer Caramia einen Abwurf hinnehmen. Calvin Böckmann und Phantom of the Opera kamen fehlerfrei ins Ziel.

Und Michaels Ehefrau Faye hat nun nicht nur den Horse Park in Lexington gesehen, sondern auch mitgefiebert und mitgejubelt.

Das komplette Ergebnis aus den USA gibt es hier.