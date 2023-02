Mit dem Röwer & Rüb Aquatrainer gelenkschonend im Wasser trainieren

Mensch und Pferd eint die Vorliebe für das kühle Nass. Was im Winter für viele Menschen ein Wannenbad ist, kann für Pferde ganzjährig ein Gang in den Aquatrainer von Röwer & Rüb sein:

Die sanfte und kontrollierte Bewegung im Wasser wird seit vielen Jahren in professionellen Anlagen als Reha-Maßnahme genutzt. Das schonende Training im Aquatrainer hilft nach Verletzungen und eignet sich bestens, um Abwechslung in den Stallalltag der Pferde zu bringen. In seiner eleganten, schlanken Form und der Länge von 4,20 m lässt sich der Aquatrainer optisch stimmig in jede Stalleinrichtung integrieren.

Röwer & Rüb, der Spezialist für Stalleinrichtungen aus Niedersachsen, übernahm 2018 die Activomed GmbH, um gemeinsam die Weiterentwicklung im Bereich Pferdegesundheit voranzutreiben. Activomed ist sowohl als Pionier der Hydrotherapie im Pferdesport als auch im Bereich der Magnetfeldtherapie bekannt. Über viele Jahre wurden die Aqualine Produkte entwickelt und optimiert, auch durch die Expertise und Erfahrung von Partner-Tierärzten und Profireitern. Seit 2022 ist nun das Kernprodukt Aquatrainer im Portfolio von Röwer & Rüb, um die dort vorhandenen Kompetenzen bei Investitionsgütern und umfangreichen Projekten optimal in der Abwicklung, dem Service und der Weiterentwicklung zu nutzen. Wie bei allen Produkten von Röwer & Rüb stehen auch beim Aquatrainer die Sicherheit für Mensch und Tier sowie ein einfaches Handling im Fokus.

Mehr Informationen: www.roewer-rueb.de