Moritz Treffinger und Fiderdance gewinnen den Piaff-Förderpreis

Der Sieg im U25-Grand Prix des Piaff-Förderpreises ging an den gebürtigen Baden-Württemberger Moritz Treffinger und Fiderdance.

Am Vortag hatten Moritz Treffinger und der erfahrene 16 Jahre alte Fidertanz-Nachkomme Fiderdance aus der Oldenburger Zucht noch Felicitas Hendricks und Drombusch den Vortritt lassen müssen. In der Final-Prüfung der Piaff-Förderpreis Quali von Mannheim zeigten sie jedoch ihre ganze Stärke im Viereck.

„Ich bin echt happy und sehr, sehr zufrieden!“, betonte Moritz Treffinger, 23 Jahre jung und Bereiter des Gestüts Bonhomme in Brandenburg. Seine Wurzeln liegen in Baden-Württemberg. Dies konnte und wollte das Nachwuchstalent auch nicht verhehlen. Denn der Jubel für ihn war nach dem Sieg im Piaff-Förderpreis riesengroß.

„Für mich Mannheim wie nach Hause kommen! Meine ganze Familie war da, Bretten ist ja nicht weit!“, betonte er. Zu 71,462 Prozentpunkten ritt er im U25-Grand Prix und verwies damit Helen Erbe im Sattel des bereits 18 Jahre alten Rheinländer Wallachs Carlos FRH auf den zweiten Platz. Die Reiterin aus Krefeld und das Familienpferd, das schon Schwester Hannah zu unzähligen Erfolgen trug, kamen auf 70,231 Prozent.

Dr. Evi Eisenhardt, Repräsentantin der Liselott-Schindling-Stiftung und in der Prüfung Richterin bei M, „war sehr froh darüber, dass wir in Mannheim einen ersten Überblick im Hinblick auf die Europameisterschaften Mitte Juli in Kronberg erhalten konnten“. Chef-Richterin Alice Schwab bewertete die aktuelle „Umbruchsituation“ in der Dressurbewertung als „ein bisschen strenger, und das kommt dem Sport zu Gute“. „Heute hatten wir ein sehr enges Feld, Moritz hat auf seinem sehr ausdrucksstarken Pferd eine sehr schöne, schwungvolle Prüfung gezeigt!“, betonte sie.

Platz drei ging an Elisabeth von Wulffen mit Triple A (69,513 Prozent) vor Felicitas Hendricks und Drombusch mit 69,359 Prozent.

