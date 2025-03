Nach massiver Kritik: Falsterbo Horse Show trennt sich von Sponsor Al Shira’aa

Die renommierte Falsterbo Horse Show und Al Shira’aa Stables haben ihre kürzlich geschlossene Partnerschaft einvernehmlich beendet. Diese Entscheidung folgt auf erhebliche öffentliche Kritik und Vorwürfe des „Sportswashing“ aufgrund der Zusammenarbeit mit dem in Abu Dhabi ansässigen Sponsor. ​

Erst im Februar 2025 wurde eine sechsjährige Sponsoring-Vereinbarung zwischen der Falsterbo Horse Show und Al Shira’aa Stables bekannt gegeben, die eine Umbenennung der Veranstaltung in „Al Shira’aa Falsterbo Horse Show“ vorsah. Al Shira’aa Stables, gegründet und geleitet von Sheikha Fatima bint Hazza bin Zayed Al Nahyan, sponsert unter anderem das Hickstead Derby in England sowie in diesem Jahr erstmals das Deutsche Spring- und Dressur-Derby in Hamburg und auch das Turnier der Sieger in Münster. ​

Heftige Diskussionen nach Bekanntgabe der Partnerschaft

Die Ankündigung der Partnerschaft mit der Falsterbo Horse Show führte zu massiven Diskussionen in den Medien und sozialen Netzwerken. Viele Kritiker warfen der Falsterbo Horse Show vor, durch die Zusammenarbeit mit Al Shira’aa Stables „Sportswashing“ zu betreiben und äußerten Bedenken hinsichtlich der Menschenrechtslage in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Infolgedessen zogen sich langjährige Sponsoren und Aussteller von der diesjährigen Veranstaltung zurück. ​

Jana Wannius, Präsident der Falsterbo Horse Show, erklärte: „Diese Vereinbarung wurde mit den besten Absichten und großer Begeisterung getroffen. Doch der Hass und die verschiedenen Drohungen, die gegen Al Shira’aa, gegen Ihre Hoheit Sheikha Fatima bint Hazza bin Zayed Al Nahyan, gegen mich persönlich und meine Kollegen gerichtet wurden, waren völlig unangemessen.“

Die Sponsoring-Vereinbarung sei laut Pressemitteilung geschlossen worden, „um die Weiterentwicklung sowohl im Breiten- als auch im Spitzensport der Falsterbo Horse Show zu sichern“ sowie „um den Wettbewerb in einem hochgradig international geprägten Umfeld zu stärken“.

Gegenüber dem schwedischen Fernsehsender SVT sagte Wannius: „Ich frage mich, wo man die Grenze ziehen soll? Der Wettbewerb wird genauso ablaufen wie immer. Es gibt sehr viele Meinungen, ganz gleich, was man im Pferdesport macht. Wenn man ähnliche Verträge beispielsweise in Hamburg oder England abschließt, gibt es überhaupt keine Reaktionen.“​

Über die Falsterbo Horse Show

Die Falsterbo Horse Show im Süden Schwedens gibt es seit 1920. Sie hat sich zu einer der bedeutendsten Reitsportveranstaltungen Skandinaviens entwickelt. Jährlich zieht sie über 60.000 Besucher an und bietet Wettbewerbe im Springreiten und in der Dressur an. Seit vergangenem Jahr war das Turnier ohne Hauptsponsor, bis die Veranstalter mit Al Shira’aa Stables in Kontakt traten. Trotz der Beendigung der Partnerschaft wird die Falsterbo Horse Show wie geplant vom 5. bis 13. Juli 2025 stattfinden.