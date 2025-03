Nachwuchs bei Friederike und Maurice Tebbel

Glückliche Nachrichten von Friederike und Maurice Tebbel: Die beiden erwarten im August ihr zweites Baby, auf das sich auch schon Schwesterchen Mila freut.

Am Rande der Mediterranean Tour in Vejer de la Frontera gab Friederike Tebbel an ihrem Geburtstag eine freudige Nachricht bekannt. Sie und Maurice Tebbel erwarten ihr zweites Kind!

„Was für ein wundervoller Geburtstag mit meinen Liebsten!“, schreibt die Dressurreiterin (geborene Hahn) bei Instagram und postete ein Foto mit Ehemann Maurice und Töchterchen Mila. „Aber das schönste Geschenk des Jahres 2025 wird erst im August ankommen!“

Mila sollte ebenfalls ein August-Kind werden, hatte jedoch im Zuge des CHIO Aachen 2023 andere Pläne und wurde acht Wochen zu früh bereits Anfang Juli geboren. Damals war die Aufregung groß, aber das Kind kam glücklicherweise gesund zur Welt.

Wir wünschen Friederike und Maurice dieses Mal ein nicht ganz so überstürztes Ende der Schwangerschaft und alles Gute für die kommenden Monate in der kleinen Familie!