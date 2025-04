Nachwuchs-Dressurreiterin Kenya Schwierking mit Förderung der Stiftung Deutscher Pferdesport

Nachwuchstalent Kenya Schwierking darf sich zu Beginn der Saison über die Förderung der Stiftung Deutscher Pferdesport freuen.

Warendorf/GER – Die 19 Jahre alte Nachwuchs-Dressurreiterin Kenya Schwierking erhält zukünftig eine spezielle Förderung des Talentpools der Stiftung Deutscher Pferdesport. Ihre Patin wird Dr. Christina Schmitz-Morkramer sein. Deren Töchter Allegra und Helena sind ebenfalls erfolgreich im Dressurviereck unterwegs.

Die in Niedersachsen aufgewachsene Kenya Schwierking reitet bereits seit frühester Kindheit. Zunächst war sie eine Weile im Parcours unterwegs, entschied sich dann jedoch schnell für die Dressur. Ihre erste EM-Medaillen holte sie bei den Children 2018 in Fontainebleau auf Lehrmeister Dino Boy. 2021 ritt sie auf der Stute Cecil zu Team-Gold bei den Junioren-Europameisterschaften in Oliva Nova. Mit dem Totilas-Sohn Imani holte sie 2024 die Silbermedaille bei den Deutschen Jugendmeisterschaften der Jungen Reiter. Ihr Ziel für diese Saison ist die Teilnahme an den Europameisterschaften.

Kenya ist begeistert, dass sie in den Talentpool der Stiftung Deutscher Pferdesport aufgenommen wird. „Dass ich gefördert werde, hätte ich nie erwartet. Und dass es dann auch noch eine Person ist, die ich seit Jahren über Turniere kenne, ist umso schöner“, kommentierte sie begeistert. Kenya und Christina Schmitz-Morkramers Tochter Allegra sind im selben Alter. Ihre Wege kreuzten sich bereits bei den Children-Europameisterschaften.

„Ich kenne Kenya als zurückhaltende, bescheidene und überaus engagierte Person. Sie ist ein Mensch der leisen Töne, bei dem die Pferde und das Reiten im Mittelpunkt stehen. Das hat mir immer gefallen! Umso mehr freue ich mich, eine talentierte und für die Zukunft vielversprechende Nachwuchsreiterin unterstützen zu können“, so Dr. Christina Schmitz-Morkramer.

– AK/pm –