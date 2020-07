Nachwuchs-Europameisterschaften der Dressurreiter: Folgende Paare dürfen auf Teilnahme hoffen

Vom 17. bis 19. Juli findet in Warendorf die entscheidende Sichtung für die Nachwuchs-Europameisterschaften der Dressurreiter statt, die für alle Altersklassen im ungarischen Pilisjászfalu stattfinden. Nach diversen Lehrgängen und dem CDI Mariakalnok hat der Dressurausschuss nun folgende Vorauswahl für die Entscheidung getroffen.

Children, Ponyreiter, Junioren, Junge Reiter und U25-Reiter – sie alle treten in Pilisjászfalu an. Die Termine sind:

Children und Junioren: 9. bis 14. August

Junge Reiter und U25-Reiter: 17. bis 22. August

Ponyreiter: 25. bis 30. August

An der letzten entscheidenden Sichtung im Rahmen eines Late Entry-Turnieres in Warendorf vom 17. bis 19. Juli dürfen nun folgende Paare teilnehmen (in alphabetischer Reihenfolge):

Children (U14):

Emily Rother (BAW) mit Jasper

Charlotte Rentrop-Schmid (HAM) mit Djamila K

Carolina Miesner (HAN) mit Angelina und Sandrino

Anna Nesheim (RHL) mit Future of W

Lia Müller (WEF) mit Flovinio

Paula Koldehoff (WES) mit Der Clooney

Clara Paschertz (WES) mit Danubio OLD

Ponys (U16):

Lana-Pinou Baumgürtel (WEF) mit Massimiliano FH

Lucie-Anouk Baumgürtel (WEF) mit Nasdaq FH

Shona Benner (WEF) mit Der kleine Sunnyboy WE

Vivien Borgmann (WEF) mit Kachunga

Antonia Busch-Kuffner (Prinzhöfte/WES) mit Kastanienhof Cockney Cracker und Double Diamond

Diana De Meo (HES) mit Charly Brown

Sophie Luisa Duen (WEF) mit Dimacci D und Del Estero NRW

Chiara Göbel (BAY) mit Nobel Noir

Marie Holtfreter (SHO) mit Dancing Daylight NRW

Lara Middelberg (WEF) mit Drink Pink

Rose Oatley (SHO) mit Daddy Moon

Antonia Roth (BAW) mit Daily Pleasure WE

Julie Sofie Schmitz-Heinen (RHL) mit Carlos WE oder Carleo Go

Paulina von Wulffen (BAY) mit Dujardin B und Top Queen H

Junioren (U18)

Jana Lang (BAY) mit Davy Jones und Baron

Paula Franz (BBG) mit Sir Rubin

Valentina Pistner (HES) mit Flamboyant OLD

Romy Allard (RHL) Summer Rose OLD

Anna Leandra Timm (RHL) mit Foxfire

Franziska Nölken (RPF) mit Rigamento Royal

Marie Bauer (SAL) mit Eye Catcher

Allegra Schmitz-Morkramer (SHO) Lavissaro

Helena Schmitz-Morkramer (SHO) mit Florentine

Anna Middelberg (WEF) mit Blickfang HC

Junge Reiter (U21)

Jana Schrödter (BAW) mit Der Erbe OLD und Frau Holle

Selina Söder (BAY) mit Rendezvous

Elisabeth von Wulffen (BAY) mit Babylon

Nadine Krause (HES) mit Bailando

Charlotte Rühl (HES) mit Dante

Luca Sophia Collin (RHL) mit Descolari

Linda Erbe ((RHL) mit DSP Fierro und Fire Moon P

Helen Erbe (RHL) mit Fürst Kaspar

Sophie Dammeyer (RHL) mit Volare B

Emely van Loon (SAL) mit FBW Despereaux

Henriette Schmidt (SAN) mit Rocky’s Sunshine

Lia Welschof (WEF) mit First Class und Linus K

Die Longlist für die U25-Reiter wurde im Anschluss an die Piaff-Förderpreis Etappe auf dem Schafhof aufgestellt. Diese Auswahl finden Sie hier.

Die Dressurreiter sind die einzigen, die sich 2020 auf ihren Jahreshöhepunkt freuen können. In allen anderen Disziplinen wurden die Nachwuchs-EMs abgesagt.