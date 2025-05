Neuer „FN-Betriebscheck“ zur Qualitätsförderung in Pferdebetrieben

Die Deutsche Reiterliche Vereinigung führt ab dem Sommer einen neuen Betriebscheck ein, durch den sich der jeweilige Betrieb auch zertifizieren lassen kann.

Die Deutsche Reiterliche Vereinigung führt in Zusammenarbeit mit den Landespferdesportverbänden zum 1. Juli 2025 den neuen ‚FN-Betriebscheck‘ ein. Dieses Beratungsangebot richtet sich an Pferdebetriebe und Vereine, die ihre betriebliche Qualität und ihre Außendarstellung optimieren möchten. Bewerben können sich Betriebe jetzt schon, vorausgesetzt sie sind Mitglied in einem Landespferdesportverband. Ziel ist eine langfristige und flächendeckende Qualitätsförderung und Optimierung in deutschen Pferdebetrieben.

Der FN-Betriebscheck basiert auf drei Säulen.

Austausch auf Augenhöhe & Beratung: Experten geben praxisnahe Empfehlungen zur Weiterentwicklung des Betriebs.

Handlungsempfehlungen: Individuell zugeschnittene Maßnahmen helfen den Betrieben, ihre Strukturen zu verbessern.

Außendarstellung: Betriebe erhalten eine FN-Urkunde, eine Listung auf der FN-Website und können den Schriftzug „der Betrieb hat am „Datum“ den FN-Betriebscheck durchlaufen“ werblich nutzen.

Neben dem allgemeinen FN-Betriebscheck können Betriebe, die sich der Ausbildung von Pferdesportlern widmen, zusätzlich einen FN-Betriebscheck ‚Ausbildungsangebote rund ums Pferd‘ durchlaufen.

Den Grundantrag zum FN-Betriebscheck sowie den Zusatzantrag für Ausbildungsangebote gibt es ab sofort online.

Der Beratungstermin ist als Vor-Ort-Besuch geplant. Er soll zirka 2,5 Stunden dauern und wird von geschulten Fachkräften durchgeführt. Die Kosten für den FN-Betriebscheck belaufen sich auf eine Grundgebühr von 380 Euro zuzüglich Reisekosten.