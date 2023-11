Notlandung wegen ausgebrochenem Pferd in Flugzeug

Vergangene Woche musste eine Boeing 747 der Fluggesellschaft Air Atlanta Icelandic kurz nach dem Start umdrehen und notlanden, weil ein Pferd aus seiner Transportbox ausgebrochen war.

Wie mehrere Medien berichten, ist am Donnerstag vergangener Woche ein Frachtflugzeug, das auf dem Weg von New York nach Lüttich, Belgien, war, umgedreht und musste notlanden. Der Grund war ein Pferd, das sich nur etwa eine halbe Stunde nach dem Start aus seiner Transportbox befreit hat und nicht eingefangen werden konnte. Das Flugzeug soll da bereits in 9500 Meter Höhe unterwegs gewesen sein.

Der Pilot drehte um und bat per Funk darum, am Flughafen John F. Kennedy einen Tierarzt bereitzustellen. Um Landen zu können, musste der Flieger aber erst einmal Treibstoff ablassen wegen des Gewichts. Mehr als 20 Tonnen Kerosin seien über dem Atlantik „entsorgt“ worden. Der Spiegel zitiert ein Internetportal, das sagt, in dieser Flughöhe verflüchtige sich das Kerosin. Mit negativen Folgen für die Umwelt sei darum nicht zu rechnen. Auch das deutsche Umweltbundesamt habe das bestätigt.

Die Landung des Flugzeugs gelang sicher. Das Pferd wurde vor Ort tierärztlich versorgt und der Flieger konnte wieder starten. Diesmal allerdings ohne das ausgebrochene Pferd an Bord. Wie es sich befreien konnte, ist nicht bekannt. Der zweite Reiseanlauf klappte problemlos. Das Flugzeug samt Passagieren ist sicher in Lüttich gelandet.

Quellen: Spiegel.de, Ksta.de