Oldenburger Online-Auktion der Superlative

Die besten Pedigrees der Welt vereint – Lassen Sie sich diese Highlights des neuen Fohlenjahrgangs nicht entgehen und sichern Sie sich Ihren Nachwuchsstar aus der exklusiven Kollektion der 23. Online Elite-Fohlenauktion.

Von Freitag, 3. September, bis Samstag, 4. September, begeistert die 23. Online Elite-Fohlenauktion mit jungen Nachwuchstalenten der Extraklasse.

Parcoursprinzessin Coachella

Bundeschampion Crack trumpft auf: Der gefeierte Bundeschampion Crack, vorgestellt von Richard Vogel, entsendet Parcoursprinzessin par excellence Coachella v. Crack – Cassini I – Coriander in den Vechtaer Auktionsring. Aus dem Stamm 8185: Der bis 1.60 Meter erfolgreiche Caballero III v. Candillo, geritten von Ra’ad Naser (JOR). Die Gelegenheit, sich eine ganz besondere Parcours-Offerte zu sichern, heißt Coachella.

Herausragender Stammbaum: Coronell

Chika’s Way und Carassina sind Schwestern der Großmutter: Coronel v. Cornet Obolensky – Untouchable – Caretino. Besagte Großmutter ist Retina V, bekannt unter dem Sportnamen One Way und unter Christopher Frazer (GBR) international im Parcours bis 1.50 Meter erfolgreich. Sie ist die Schwester der sporterfolgreichen Hengste Conway I & II v. Caretino, Clearway v. Capitol I und Arturo v. Athlet Z. Auch der bis 1.55 Meter erfolgreiche Chika’s Way v. Caretino (geritten von Janne-Friederike Meyer-Zimmermann), UT Wodka v. Cassini I (vorgestellt von Tim Hoster) und Carassina v. Concerto II (geritten von Thomas Kleis) sind Brüder dieser Stute.

Strahlender Bewegungsmeister: Baron de Baley

Aus dem Stamm von Fürst Wilhelm kommt der strahlend aufgemachte Bewegungsmeister Baron de Baley v. Baron – Florencio – Sunny Boy. Auch der Mutterstamm ist extravagant: Der Stute Love Story entstammen Meggle´s Chagall, von Markus Gribbe bis Intermediaire I-Niveau geritten, und die gekörten Hengste Sir Diamond, vorgestellt von Juliette Piotrowski im Grand Prix sowie Fürst Wilhelm mit Kristin Biermann, ebenfalls auf Intermediaire I-Niveau erfolgreich.

Aus dem Premierenfohlenjahrgang: Viva Wadenspanner

Va Bene strahlt mit seinem exklusiven Premierenfohlenjahrgang. So auch mit seiner brillanten Tochter Viva Wadenspanner v. Va Bene – De Niro – Christ. Dritte Mutter Donnabella ist die Schwester der gekörten Hengste Cannavaro Bell v. Contendro I und Compliment v. Calypso II. Diese stammen aus dem Stamm der Intermediaire II-erfolgreichen Brisbane v. Belissimo M, vorgestellt von Helen Langehanenberg und Shona Benner.

Einen Überblick über die gesamte Kollektion finden Sie auf der Oldenburger Website. Registrieren Sie sich ganz einfach und los geht’s.

