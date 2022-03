Oliva Nova: Platz zwei im Großen Preis für Sophie Hinners und Million Dollar, Pia Reich Dritte

Es scheint, als hätten sich mit Sophie Hinners und dem Holsteiner Verbandshengst Million Dollar zwei gesucht und gefunden. Das demonstrierten die beiden heute im Großen Preis der Mediterranean Equestrian Tour in Oliva Nova.

Okay, an dem Tschechen Ales Opartny auf seinem ebenfalls mit tschechischem Pass ausgestatteten Forewer v. Caruso führte heute kein Weg vorbei in Oliva Nova. Die beiden gewannen den CSI3* Grand Prix über 1,50 Meter mit über drei Sekunden Vorsprung.

Aber dann folgten Sophie Hinners und ihr neuer Star im Stall, der belgische Plot Blue-Sohn Million Dollar, den sie für den Holsteiner Verband reitet. Erst seit ein paar Monaten hatte Hinners den Hengst von Frank Schuttert übernommen. Seither waren sie in neun Prüfungen elfmal fehlerfrei im Parcours und fünfmal unter den Top Ten platziert. Heute war ihr erster Einsatz über 1,50 Meter und auch hier blieben sie souverän doppelnull. Das bedeutete Rang zwei und somit Top Ten-Platzierung Nummer sechs.

Dabei hatte das Springen es in sich. Von 50 Startern kamen nur acht fehlerfrei durch den ersten Umlauf. Reiter wie David Will, René Tebbel und Nicola Pohl gaben auf. Von denen, die es ins Stechen geschafft hatten, blieben nur drei ein zweites Mal fehlerfrei. Das waren neben den beiden genannten auch Pia Reich und ihre zwölfjährige Chacco-Blue Tochter Chaconie, die damit die weiße Schleife holten.

Ebenfalls unter den Platzierten dank der beiden schnellsten Vier-Fehler-Runden im ersten Umlauf: Josch Löhden auf dem KWPN-Wallach Ultimus v. Ultimo als Zwölfter und Maurice Tebbel mit dem neunjährigen Westfalenwallach Constantin v. Colestus direkt dahinter.

Zuvor war Maurice Tebbel in dem anderen Weltranglisten-Springen des Tages über 1,45 Meter gegen die Uhr bereits Fünfter gewesen, hier auf der neunjährigen Zangersheider Stute Noblesse vd Mespel Z. Sieger war hier der Franzose Bilal Zaryouh vor Maurices Vater René im Sattel von Edwin und dem Niederländer Remco Been mit Granny Smith Apple.

