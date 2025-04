Olympiasieger Authentic mit 30 Jahren gestorben

Der Team-Olympiasieger von 2004 und 2008 sowie Doppelsilbermedaillen-Gewinner aus Aachen 2006, Authentic, ist vor zwei Tagen mit 30 Jahren verstorben.

Cazenovia/USA – Der KWPN-Wallach Authentic, Sohn des Guidam, war zweifellos einer der ganz, ganz Großen im Parcours. Unter Beezie Madden gewann er 2004 und 2008 zweimal Team-Gold bei den Olympischen Spielen in Athen und Hongkong. Hinzu kam in Hongkong die Bronzemedaille im Einzel. Auch seine Auftritte bei den WEG in Aachen waren legendär. Dort gab es Doppel-Silber für das Paar aus den USA. Unvergessen bleibt dabei der Pferdewechsel, in dem auch Meredith Michaels-Beerbaum und Shutterfly mitmischten und Bronze holten. Mit diesen beiden lieferten sich Authentic und Madden einige Duelle. Auch in Hongkong waren sie es, die MMB und ihren Shutterfly knapp geschlagene Vierte werden ließen. Auch Michaels-Beerbaum bezeichnete Authentic immer als eines der besten Pferde seiner Zeit. Für Beezie Madden war er ohnehin der größte Held von allen.

Nun heißt es Abschied nehmen von Authentic, der in den vergangenen Jahren als Ziehvater für zahlreiche Fohlen und Jungpferde fungierte. Er starb im gesegneten Alter von 30 Jahren in den USA bei der Familie Madden in Cazenovia/New York.

Bewegende Worte zum Abschied

Auf Facebook heißt es:

Seine Besitzerin Abigail Wexner und die John Madden Sales sind sehr traurig über den Tod des zweifachen Olympiasiegers und King of Madden Mountain, Authentic. John und Beezie lernten Authentic 1998 als Dreijährigen in Stal Heins unter Johan Heins und Harrie Smolders kennen. Schon damals spürten sie, dass er etwas Besonderes war, und mit Hilfe von Elizabeth Busch Burke kam er als Sechsjähriger zu ihnen.

John, Beezie und Mrs. Burke stellten schließlich ein Syndikat zusammen, das Authentic zu seinen ersten Olympischen Spielen brachte. Nach den Olympischen Spielen in Athen, bei denen Authentic und Beezie zum Goldmedaillenteam gehörten, hatte das Syndikat ein gutes Angebot für ihn, um ihn zu einem europäischen Reiter zu bringen, woraufhin Mrs. Wexner einsprang, um Authentic zu kaufen, damit er bei Beezie bleiben und weiterhin für die Vereinigten Staaten antreten konnte. Authentic erwiderte dieses Vertrauen mit einer weiteren olympischen Goldmedaille für die Mannschaft, einer Bronzemedaille im Einzel und seinen Silbermedaillen bei den Weltreiterspielen in Aachen. Er war Gewinner des Großen Preises von Aachen, zweimaliges USEF-Springpferd des Jahres und ein echtes Championatspferd, das unzählige Nullrunden für die USA absolvierte.

„Wenn ich auf seine Karriere und sein Leben zurückblicke, bedeutete die Tatsache, dass Mrs. Wexner zum richtigen Zeitpunkt einsprang, dass sein Platz in den Geschichtsbüchern garantiert war. Sie vertraute unserer Partnerschaft und übte nie Druck auf ihn oder mich aus. Was auch immer er brauchte, er bekam es, und als es Zeit war, die Zeit der Wettkämpfe hinter sich zu lassen, ließ sie nie von ihrer Unterstützung ab. Jedes Pferd sollte eine Besitzerin wie sie haben“, so Beezie Madden.

15 Jahre Ruhestand

Authetic wurde 2009 offiziell in den Ruhestand verabschiedet und lebte seither in Madden Mountain. „Ich bin dankbar für jede Minute, die ich mit ihm verbracht habe. Er wurde großartig geboren. Er hatte eine Aura, und jedes Leben, das er berührte, wurde dadurch besser“, erklärte John Madden.

„Seine Intelligenz und seine fröhliche Persönlichkeit machten die Zusammenarbeit mit ihm außergewöhnlich und trugen ihn durch seine vielen großen Leistungen und seinen langen Ruhestand. So viele der großen Schritte in meiner Karriere waren mit ihm als Partner. Ich verdanke ihm so viel und bin allen dankbar, vor allem Frau Wexner, die es möglich gemacht hat, dass er so lange ein besonderer Teil meines Lebens war“, so Beezie Madden. Wir sind unendlich dankbar dafür, dass wir Authentic in unserem Leben hatten, für fast 11 Jahre in Wettkämpfen, gefolgt von 15 Jahren friedlichem Ruhestand.

Wir schließen uns an. RIP, Authentic, du warst wirklich einer der ganz Großen!