Online-Auktion: Oldenburg’s Global Player

Ultramodern, nobel und mit den besten Pedigrees der Welt – die exklusive Kollektion der Oldenburger Online Elite-Fohlenauktion steht in den Startlöchern. Sichern Sie sich Ihren bezaubernden Zukunftsstar!

Von Donnerstag, 5. Mai, bis Samstag, 7. Mai, begeistert die Online Elite-Fohlenauktion mit jungen Nachwuchstalenten der Extraklasse. Die Kollektion glänzt mit den Highlights des aktuellen Fohlenjahrgangs. Vererberstars wie Kannan, Mumbai und Eldorado van de Zeshoek stellen ihren Nachwuchs vor. Und auch Dressurvererber, darunter Stars wie Starvererber San Amour I, Siegerhengst Bonds und Grand Prix-Star Foundation trumpfen auf.

Debussy – Auftakt nach Maß: Strahlend schön und Bewegungen, die alles in den Schatten stellen, eröffnet der Bewegungskünstler Debussy v. Debutant PS – San Amour I – Rohdiamant das Fohlen-Auktionsjahr 2022. Aus dem Premierenjahrgang des Oldenburger Landeschampions und Bundeschampionats-Finalisten Debutant PS. Debussy ist der Bruder des gekörten Hengstes Fürst Sight v. Fürst Jazz. Aus der Siegerstutenfamilie der Waldhexe: die Grand Prix-erfolgreichen Quadriga’s Don Cismo/Dorothee Schneider und West Side Story OLD/Estelle Wettstein, SUI.

Sandro Boy ist Bruder der Mutter: No Mercy v. Nixon van het Meulenhof – Coriano – Grannus. Etwas Einzigartiges! Vater Nixon van’t Meulenhof ist gerade neunjährig erfolgreich auf 1.50 m-Niveau mit Jos Verlooy, BEL. Mutter Waldprinzessin ist die Schwester des Vererbers und Weltcup-Final Siegers von 2006 in Kuala Lumpur Sandro Boy v. Sandro/Marcus Ehning und des 1.60 m-Siegers Lagran v. Lancer II/Pablo Barrios, VEN.

Rhapsodie Queen und Detroit sind Geschwister der Mutter: Bewegungskönig Fyre Festival v. Fynch Hatton – De Niro – Lord Liberty G, der alle Bewunderer verzaubert. Seine Mutter ist die Vollschwester der Grand Prix-erfolgreichen Rhapsodie Queen/Auktionsspitze und siegreich unter Isabell Werth sowie des gekörten EM-Mannschaftsbronzemedaillengewinners der Jungen Reiter Detroit v. Dimaggio unter Anna Zibrandtsen, DEN.

Starvererber Conthargos ist Bruder der Großmutter: Crimetime v. Cornet Obolensky – Balou du Rouet – Diarado. Starvererber Cornet Obolensky trifft in diesem exquisiten Pedigree auf Diamond, Schwester des berühmten Vererbers Conthargos sowie der 1.50 m-erfolgreichen Afrika/Werner Muff, SUI, Champion for One/1.45 m James Paterson-Robinson, AUS, und vier weiteren S-erfolgreichen Springpferden.

Einen Überblick über die gesamte Kollektion finden Sie auf der Oldenburger Website: https://auktion.oldenburger-pferde.com/de/objekte/au-19/25_elite_fohlenauktion?Lstatus=1

Registrieren Sie sich ganz einfach und los geht’s. Sie haben Fragen zur Online Elite-Fohlenauktion? Dann wenden Sie sich gerne jederzeit an das Oldenburger Supportteam unter Tel. +49(0)173-7573538 oder per E-Mail an [email protected].

Beratung und Kundenservice:

Dressurpferde:

Thomas Rhinow: +49(0)172-9748487 oder [email protected]

Daniel Pophanken: +49(0)175-2930926 oder [email protected]

Springpferde:

Philip Bölle: +49(0)171-1893792 oder [email protected]

Benjamin Stratmann: +49(0)151-54408395 oder [email protected]

Informationen/Katalogbestellungen:

Elisabeth Gerberding: +49(0)4441-935512 oder [email protected]

Heike Arends: +49(0)4441-935531 oder [email protected]