Patrick Stühlmeyer und Clemens gewinnen Großen Preis in Herning

Springreiter Patrick Stühlmeyer sicherte sich im Stechen des Großen Preises im Rahmen des CSI3* in Herning mit Clemens mit einer Top Zeit den Sieg.

Herning/DEN – Sowohl Springen als auch Dressur wurden an diesem Wochenende in Herning geritten. Die Dressurreiter waren auf 5*-Niveau unterwegs, die Springreiter beim CSI3*. Über 1,50 Meter ging es am Samstagmittag für elf Reiter ins Stechen. Patrick Stühlmeyer und der elfjährige Chacco-Blue Sohn Clemens legten in 39,37 Sekunden eine Top-Zeit hin uns sicherten sich den Sieg.

Der amtierende Deutsche Meister verhinderte damit den Heimsieg der Dänin Tina Lund mit Londons de Muze verhindert, die 40,42 Sekunden benötigte. Platz drei ging mit Lars Bak Andersen auf dem Chacco-Blue-Nachkommen Chaccball ebenfalls nach Dänemark.

Enno Klaphake kam aus deutscher Sicht mit Nc Verso Red Wind ebenfalls in Stechen und platzierte sich dort nach zwei Abwürfen als Elfter.

Alle Ergebnisse aus Herning gibt es hier.